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35歲美籍山友走八通關古道扭傷腳 黑鷹直升機吊掛送醫
一支4人登山隊14日入山走八通關古道，其中一名35歲美籍山友行經大分山屋附近時，不慎扭傷腳無法行走；空勤花蓮駐地黑鷹直升機今早起飛，前往大分山屋吊掛成功，後送下山就醫。
花蓮縣消防局第三大隊副大隊長鄧羅春明今天表示，昨晚6時56分接獲通報，一名外籍人士參加登山隊，途中腳扭傷無法行走，登山隊伍夜宿八通關古道大分山屋，考量回程路況不佳，可能發生危險，希望消防局派員救援。
消防局以衛星電話聯繫報案者，確認傷患資訊後，立即與花蓮林管處玉里工作站、玉山國家公園南安管理站等，共5人在玉里消防分隊集結，組成地面救援部隊，同步請求空勤總隊直升機前往救援。
今天花蓮天候不錯，空勤花蓮駐地黑鷹直升機上午7時起飛，前往將35歲的美籍山友David吊掛成功，後送到花蓮德興棒球場，交由救護車接駁送醫治療。
據了解，這支登山隊伍共4人，本月14日從玉里南安入山走八通關古道，預計21日由南投東埔下山。消防局表示，這起山難救援案件待釐清相關內容後，若確認有違規事項，將依據「花蓮縣登山活動管理自治條例」祭出罰則。
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