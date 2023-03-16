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嘉義豬舍失火 200頭豬被活活燒死 僥倖存活也受驚

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導

嘉義縣朴子市一間鐵皮豬舍今晚8點多發生火災，消防局緊急到場滅火，冒出濃濃白煙，滿地都是燒焦灰燼，初估燃燒面積約90平方公尺，無人傷亡，但據飼主表示，有200多隻豬被活活燒死，還有一些豬被燒傷、受驚，起火原因仍待火調釐清。

朴子分隊小隊長蔡文嘉說，朴子市佳禾里苦瓜寮豬舍今晚起火燃燒，大量濃煙、火焰竄出，燃燒面積約90平方公尺，立即出動朴子、祥和、鹿草、六腳、東石及第一大隊搶救，針對起火點滅火，也防止火勢延燒，現場無人受困。

嘉義縣消防局表示，今晚8點37分獲報於朴子市豬舍發生火警，總計9車20人前往搶救，晚上9點11分控制火勢，6分鐘後隨即撲滅，據飼主表示，該場所飼養約2000頭豬，目前約有200多頭受燒死亡。

嘉義一間豬舍失火，200頭豬被活活燒死。記者黃于凡／翻攝
嘉義一間豬舍失火，200頭豬被活活燒死。記者黃于凡／翻攝
嘉義一間豬舍失火，200頭豬被活活燒死。記者黃于凡／翻攝
嘉義一間豬舍失火，200頭豬被活活燒死。記者黃于凡／翻攝
嘉義一間豬舍失火，200頭豬被活活燒死。記者黃于凡／翻攝
嘉義一間豬舍失火，200頭豬被活活燒死。記者黃于凡／翻攝
嘉義一間豬舍失火，200頭豬被活活燒死。記者黃于凡／翻攝
嘉義一間豬舍失火，200頭豬被活活燒死。記者黃于凡／翻攝
嘉義一間豬舍失火，200頭豬被活活燒死。記者黃于凡／翻攝
嘉義一間豬舍失火，200頭豬被活活燒死。記者黃于凡／翻攝

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