嘉義豬舍失火 200頭豬被活活燒死 僥倖存活也受驚

嘉義縣朴子市一間鐵皮豬舍今晚8點多發生火災，消防局緊急到場滅火，冒出濃濃白煙，滿地都是燒焦灰燼，初估燃燒面積約90平方公尺，無人傷亡，但據飼主表示，有200多隻豬被活活燒死，還有一些豬被燒傷、受驚，起火原因仍待火調釐清。

朴子分隊小隊長蔡文嘉說，朴子市佳禾里苦瓜寮豬舍今晚起火燃燒，大量濃煙、火焰竄出，燃燒面積約90平方公尺，立即出動朴子、祥和、鹿草、六腳、東石及第一大隊搶救，針對起火點滅火，也防止火勢延燒，現場無人受困。