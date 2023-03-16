太緊張油門當煞車…女駕駛輾過單親媽騎士 過失致死罪嫌送辦

上班族林姓女子昨天到北投運動中心附近見客戶，上午10時許，駕駛租賃車行經運動中心停車場出入口，涉嫌右轉在石牌路1段39巷口，撞上單親媽媽郭姓女騎士，但因太緊張，疑似誤踩油門，左側前後輪分別輾過騎士，騎士當場失去呼吸心跳，送醫不治，全案林女遭依過失致死罪嫌送辦。

警方指出，40歲林姓女子3月15日上午10時許駕駛租賃車，行經北投運動中心停車場出入口，右轉時，前車頭撞上石牌路一段39巷上的45歲郭姓機車女騎士，情急之下竟把油門當煞車，左側前後輪疑似二度輾過女騎士，車輛撞到運動中心牆壁才停下，女騎士頭部重創，當場失去呼吸心跳，送醫不治。