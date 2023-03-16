太緊張油門當煞車…女駕駛輾過單親媽騎士 過失致死罪嫌送辦
上班族林姓女子昨天到北投運動中心附近見客戶，上午10時許，駕駛租賃車行經運動中心停車場出入口，涉嫌右轉在石牌路1段39巷口，撞上單親媽媽郭姓女騎士，但因太緊張，疑似誤踩油門，左側前後輪分別輾過騎士，騎士當場失去呼吸心跳，送醫不治，全案林女遭依過失致死罪嫌送辦。
警方指出，40歲林姓女子3月15日上午10時許駕駛租賃車，行經北投運動中心停車場出入口，右轉時，前車頭撞上石牌路一段39巷上的45歲郭姓機車女騎士，情急之下竟把油門當煞車，左側前後輪疑似二度輾過女騎士，車輛撞到運動中心牆壁才停下，女騎士頭部重創，當場失去呼吸心跳，送醫不治。
全案林女無酒駕，遭依過失致死罪嫌送辦，死者郭女則是單親媽媽，獨自撫養3名小孩，全案今日報請檢方相驗釐清死因。北投分局呼籲，用路人行車務必注意車前狀況、並注意車輛各零件運作是否正常，以維護交通安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言