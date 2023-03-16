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搜救犬IRO國際評量落幕 全國添4新血

中央社／ 台北16日電

「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」今天落幕，消防署表示，共計44隊犬隻報名參加，總計有21隊通過各級評量，且今年全國共新增4犬隻加入救災毛英雄行列。

為持續提升國內災害搜救犬水準，消防署自14日起至16日於竹山訓練中心舉辦「全國災害搜救犬IRO（國際搜救犬組織）國際評量檢測」，針對優秀犬隻進行評測，共計44隊犬隻報名參加，分別來自官方及民間單位。

歷經3天嚴苛考試，消防署今天透過新聞稿表示，「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」下午圓滿落幕，報名參加評量的44隊災害搜救犬中，總計有1隊通過V級（初級）、12隊通過A級（中級）、8隊通過B級（高級）評量。

消防署指出，通過A、B級的犬隻將可獲得搜救犬證書，成為正式的搜救犬。

同時今年全國總共新增4犬隻加入救災毛英雄的行列，分別為消防署的Email、台北市消防局的Wiley、花蓮縣消防局的Fancy和偵搜犬協會的Mary，都通過A級認證。

消防署表示，為持續提升國內搜救犬救災能力，強化人命搜救效能，將持續辦理「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」，為可能突發的任何災害做準備，今天通過檢測的搜救犬能立即調用投入災害搶救的行列，為國內外重大災害人命搜尋任務盡心力。

搜救犬

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消防署訓練中心舉辦「全國災害搜救犬國際評量」 44隻搜救犬報名

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