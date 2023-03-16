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姊弟騎車雙載撞倒5歲男童逃逸 警逮人發現是失聯移工

聯合報／ 記者古和純陳弘逸／高雄即時報導

印尼籍姊弟來台工作逃逸，遭雇主通報，兩人靠打零工維生，逃到高雄六龜區租屋藏匿，日前雙載騎車外出，撞倒5歲男童後逃逸，警獲報循線逮人，除依涉嫌肇事逃逸罪移送，另針對失聯移工則交由移民署專勤隊處理。

印尼籍43歲李姓男子3月5日晚上7時許，載著49歲的蘇姓姐姐，行經六龜區中庄路，撞上過馬路的5歲男童；當下男童被撞飛倒地，李見狀短暫停留，隨即加速逃離現場。

所幸，該男童經家屬發現送醫，就醫治療無已無大礙；不過警方獲報後，調派警力擴大調閱過濾監視器影像，這對涉嫌肇事逃逸的姊弟。

警方掌握兩人行蹤後，於3月13日下午5時許，派員前往逮人；經查姊弟倆除涉嫌肇事逃逸，兩人還是在台逾期居留的失聯移工。

據悉，姊姊蘇女在2018年9月間工作逃逸，藏匿近5年；弟弟李男2019年8月間，因轉換雇主需自付住宿費用，也選擇逃逸；兩人在台居無定所，靠打零工維生，今年初才逃到六龜租屋。

警詢後，將姊弟倆依肇事逃逸移送，針對通報失聯部分，則交由移民署專勤隊處理。

印尼籍姊弟來台工作逃逸，遭雇主通報，兩人靠打零工維生，逃到高雄六龜區租屋藏匿，日前雙載騎車外出，撞倒5歲男童後逃逸。記者陳弘逸／翻攝
印尼籍姊弟來台工作逃逸，遭雇主通報，兩人靠打零工維生，逃到高雄六龜區租屋藏匿，日前雙載騎車外出，撞倒5歲男童後逃逸。記者陳弘逸／翻攝
印尼籍姊弟來台工作逃逸，遭雇主通報，兩人靠打零工維生，逃到高雄六龜區租屋藏匿，日前雙載騎車外出，撞倒5歲男童後逃逸。記者陳弘逸／翻攝
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印尼籍姊弟來台工作逃逸，遭雇主通報，兩人靠打零工維生，逃到高雄六龜區租屋藏匿，日前雙載騎車外出，撞倒5歲男童後逃逸。記者陳弘逸／翻攝
印尼籍姊弟來台工作逃逸，遭雇主通報，兩人靠打零工維生，逃到高雄六龜區租屋藏匿，日前雙載騎車外出，撞倒5歲男童後逃逸。記者陳弘逸／翻攝

印尼 移工 移民署

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