9旬翁晨運違規闖百齡橋車道遭撞不治 駕駛：來不及閃
高齡91歲李姓老翁3月14日清晨5時許，突然小跑步違規橫越台北士林區百齡橋車道，被劉姓男子開車撞上，老翁頭部重傷送醫不治，劉姓駕駛無酒駕，稱當下來不及閃避，全案依過失致死罪嫌送辦。
警方指出，3月14日清晨5時許，李姓老翁要去運動，沒有走橋下行人穿越道而是出現在百齡橋上，他小跑步穿越車道，當時劉姓駕駛從百齡橋西向東第2車道向左變換至第1車道，人車碰撞，老翁頭部受重傷，撞擊力太大擋風玻璃當場破裂。
李翁經送往新光醫院急救，當天近7點宣告不治，劉姓男子供稱，事發太突然，當時看到一個影子隨即撞上，根本來不及閃。
士林分局交通組今指出，今年北市行人死亡車禍，多為65歲以上高齡年長者，發生原因多為闖紅燈、不依規定擅自穿越車道造成憾事。士林分局今年已取締行人違規611件、勸導65歲以上高齡行人違規67件，將持續加強取締、勸導轄內各項行人交通違規。
士林分局提醒高齡長者，穿越道路時應走行人穿越道，並依行人號誌指示行止，清晨、天色昏暗時外出最好穿著亮色系衣物，也可配戴反光飾品，讓用路人更容易看見。
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