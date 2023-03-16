只因孩子遲到晚回家…狠男逼母子高舉雙手街頭罰跪 北市社會局出手了

近網路上傳出一張母子高舉雙手罰跪在街頭的照片，北市社會局表示，今天會立即為母子聲請保護令，待遞狀程序完成，將由法官核發保護令；不過重要是在於輔導家長的親職教育及戒酒，同時也將評估孩子身心狀態安排諮商。

當地里長表示，該父親喝酒之後偶爾會有這樣的行為，據了解，這次是因孩子遲到晚回家，父親當時也有喝酒因此要求孩子下跪，他已經多次勸說該名父親不應該用這樣的體罰方式教育孩子。

當地里長表示，他今天也有到該戶家裡訪視，目前父母親與孩子狀況都還好，他也囑咐交代媽媽，若孩子父親有任何不當的行為可以與他聯繫，北市社會局也有派志工協助幫忙。

家防中心發言人王儀玲表示，本案今年1月即有通報家長多以罰跪或掌摑方式管教，社工已跟施暴人、家庭所有成員溝通，但爸爸配合但態度消極，此次因為有再度發生類似事情，謝謝民眾拍下畫面影片，發現無法再用勸說，需要更高公權力介入，所以聲請保護令。

王儀玲表示，目前母子先留在家中，待遞狀程序完成，將由法官核發保護令；不過重要是在於輔導家長的親職教育及戒酒，同時也將評估孩子身心狀態安排諮商，以及視需求安排家屬個別諮商。

另外，王儀玲表示，依公部門職權聲請保護令不需媽媽意願，最常用的前三款禁止施暴、禁止跟蹤騷擾、命令遠離等，且根據104年修法，保護令在兩年內有新事證可以無限制延長，意即爸爸再施暴違反公訴罪，檢察官可以直接起訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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