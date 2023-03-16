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影／推廣反詐騙 三峽警分局邀財經名嘴賴憲政、藝人黑面一同宣導

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

為推廣全民反詐騙觀念，新北市三峽警分局，近日特別邀請財經名嘴賴憲政，擔任一日反詐騙講師；另外藝人「黑面」也友情贊助，協助警方拍攝反詐騙宣導短片，希望借助不同族群，以不同宣導方式，讓更多民眾認識詐騙手法，進而防止被騙。

三峽警分局表示，不少民眾，透過網路或接到電商服務人員來電，要求操作「ATM」做「解除分期付款」動作，而將戶頭內積蓄轉匯到詐團指定帳戶。又或是網路交友，要約對方出來見面，被要求到超商「購買遊戲點數」這些詐騙伎倆，常騙得被害人損失許多錢財。

警方指出，就有一名76歲吳姓婦人，被詐欺集團成員，假冒是多年不見好友，透過臉書訊息，對其噓寒問暖，4個月后，對方以「自己人在卡達工作，女兒在香港某國際學校念書，因缺旅費沒法回台灣過年」為謊，騙得吳婦準備匯出16萬8600元協助，經警介入吳婦才知受騙，成功攔阻吳婦匯款。

有鑑於此，三峽警分局特別請來財經名嘴賴憲政，到分局擔任一日反詐騙講師。本土藝人蔡郁順「黑面」更是友情贊助，協助拍攝反詐騙宣導短片，希望借助不同的族群、不同宣導方式，讓更多民眾認識詐騙手法，進而防止被騙。

三峽警分局長許城銘表示，詐騙手法不斷升級，亟需全民一起來防制詐騙犯罪之發生，希望借助民眾的口耳相傳及各種網路、媒體等傳播力量並且經由名嘴、藝人朋友影響力把識詐觀念深入各階層民眾心裡，共同打詐、堵詐。

藝人黑面，協助三峽警分局錄製反詐騙宣導短片。記者曾伯愷／翻攝
藝人黑面，協助三峽警分局錄製反詐騙宣導短片。記者曾伯愷／翻攝
76歲吳姓婦人險些被詐騙16萬8600元，警方及時攔阻。記者曾伯愷／翻攝
76歲吳姓婦人險些被詐騙16萬8600元，警方及時攔阻。記者曾伯愷／翻攝
三峽警分局特別請來財經名嘴賴憲政，到分局擔任一日反詐騙講師。記者曾伯愷／翻攝
三峽警分局特別請來財經名嘴賴憲政，到分局擔任一日反詐騙講師。記者曾伯愷／翻攝

詐騙 電商 詐欺

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