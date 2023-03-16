稱心情不好才朝眼科診所潑紅漆 涉案男遭逮還怨「有夠衰」：潑到我腳

台中市張姓男子和同姓的少年，5日凌晨2時許共乘一輛機車到太平區一家眼科，朝著鐵捲門潑灑紅色油漆，隨即揚長而去。被潑漆的眼科醫師自覺未與人結怨，心生恐懼下向警方報案，警方從監視錄影查出張等2人涉嫌犯案，昨天將兩人通知到案，依恐嚇、毀損及違反少年事件處理法、兒童及少年權利保障法等罪嫌函送法辦。

據了解，從監視錄影可以看到，張姓男子（18歲）5日凌晨騎機車載著張姓少年（16歲）在眼科門前停車，張從腳踏板提著一桶油漆下車，接著即目標明確的走向眼科大門潑漆。他前後潑了兩次，第2次還一度灑到自己的腳，接著又騎著車載著少年離去。

從監視畫面看來，張姓男子和少年潑漆的目標明確，事前又以口罩遮住車牌，顯然是有備而來。他們到案後雖坦承犯案，但均聲稱是因心情不佳，半夜漫無目的四處遊晃，後來才任意找個目標潑漆，以發洩情緒。

張男還說，因油漆不慎潑到自己的雙腳，事後還花了許多時間清潔，實在「有夠衰」。