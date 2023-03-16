日前才因偷手機被痛毆PO網 高雄無業男再偷「全台最凶虎爺」
高雄旗山天后宮金虎爺日驚傳遭竊，昨順利尋回，廟方還原行竊經過，還透露這座虎爺並非第一次遭竊，且前案竊嫌還連續做惡夢才會自首，被譽為「全台最凶虎爺」。竊案的另一個插曲，涉案的27歲李男除偷虎爺落網，日前還因偷手機，被持棍棒痛毆拍影片PO網，也是地方上頭痛人物。
旗山天后宮廟方人員透露，這座遭竊金虎爺將軍並非第一次被偷，8年前同樣是3月被名嫌犯偷走，當時竊嫌不斷做被虎爺追趕的惡夢，並在3天後自首，此事也讓神像被封為「全台最凶虎爺」。
廟方人員還原這次神像遭竊經過，李男假裝進廟參拜，因當時有其他香客在場，李停留約半小時，趁沒人的時候，刻意移開監視器，在幾秒的時間內就伸手拿走虎爺神像放入口袋，過程中，還不忘拜一拜，得手後便逃離現場。
廟方人員說，當時李男本來要偷某間水產店的虎爺，但人太多才會到旗山行竊，且把虎爺偷回去後，也令他心神不寧。
旗山分局獲報於昨天逮人，廟方昨晚11時許接獲破案消息，也特別致贈3萬元加菜金給旗山分局，表示謝意。虎爺金身歸還後，廟方將神座恭請回殿，還特地穿新衣戴金帽，放回原處恭奉。
據悉，這次偷虎爺的李男，是岡山人但租屋在楠梓，本身無業，有毒品、竊盜前科，曾在天后宮當義工，才會盯上這座金虎爺神像。
另李男除這次犯下竊案被逮，3月2日凌晨，到蚵仔寮茶行聊天，疑因涉嫌偷手機，遭2人持棍棒痛毆，當下滿身是傷還被錄影PO網，該影片遭人重製上字，並對刑事出身的岡山警分局長陳柏彰開嗆應整治暴力，一度引起熱議。
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