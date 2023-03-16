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今年A1死亡車禍至今共32件 桃警今起9天交通大執法

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市警察局為降低交通事故發生，今天起至24日將執行「強化交通安全執法」專案，執行期間除了取締酒駕、闖紅燈及超速，也將車輛路口不禮讓行人、未依路口號誌標線停車再開等違規列為重點，呼籲用路人遵守交通規則，以免違規受罰。

桃園市警局交通大隊指出，新冠疫情解封後，出門的民眾變多，路上車子也跟著增加，今年A1死亡車禍至今共32件，已趕上去年同期件數，A2致傷車禍件數雖待統計，但依據資料觀察，大約比去年成長5%，而死亡車禍的主因以行車未注意車前狀況最多，行人違規穿越道路居次，第三名則是車輛行經路口未依規定讓車再開。

警方表示，此次執法著重於酒後駕車、路口不停讓行人、非號誌化路口未依標誌號誌停車再開、機車無照駕駛、闖紅燈、未戴安全帽和超速等7項違規，各重要路段都有可能設臨檢點盤查，路口也有員警駐點取締，呼籲民眾勿存僥倖心態，遵守交通規則才能維護他人和保障自己生命財產安全。

桃園警方今起9天執行「強化交通安全執法」專案，呼籲駕駛勿存僥倖心態。圖／警方提供
桃園警方今起9天執行「強化交通安全執法」專案，呼籲駕駛勿存僥倖心態。圖／警方提供

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