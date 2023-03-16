今年A1死亡車禍至今共32件 桃警今起9天交通大執法

桃園市警察局為降低交通事故發生，今天起至24日將執行「強化交通安全執法」專案，執行期間除了取締酒駕、闖紅燈及超速，也將車輛路口不禮讓行人、未依路口號誌標線停車再開等違規列為重點，呼籲用路人遵守交通規則，以免違規受罰。

桃園市警局交通大隊指出，新冠疫情解封後，出門的民眾變多，路上車子也跟著增加，今年A1死亡車禍至今共32件，已趕上去年同期件數，A2致傷車禍件數雖待統計，但依據資料觀察，大約比去年成長5%，而死亡車禍的主因以行車未注意車前狀況最多，行人違規穿越道路居次，第三名則是車輛行經路口未依規定讓車再開。