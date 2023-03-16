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台語歌手出國、家遭闖空門竊80萬 賊落網稱和他是換帖的

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

台語歌手楊哲，因在屏東枋山有3甲芒果園，被粉絲稱為「芒果王子」；楊哲上周出國7天，沒想到一回國，前天發現高雄住家遭闖空門，損失現金、黃金和首飾高達80萬，警方獲報列重大竊案，昨在新竹逮獲準備銷贓的高姓竊嫌，高聲稱和楊哲是換帖兄弟，楊獲知氣炸，開直播直呼不可思議。

台語歌手楊哲昨晚在臉書發文，指在他身上發生不可思議之事，故事很戲劇性，家裡有裝監視器，小偷竟然在他家待了6小時，期間還來回3、4次，把家裡翻箱倒櫃的，弄得亂七八糟。

楊哲說，家裡遭竊，心情從憤怒轉為無奈，這幾天他跟老婆待在家裡，都有點心神不寧，已經約好鎖匠要來家裡換鎖。今天將直播摘蓮霧，而芒果期將至，他也將透過直播與粉絲互動。

轄區鳳山警分局警方今天宣布偵破楊哲住處竊案，警方指出，被害人在14日晚上6時許向警方報案，指出國一周，家中遭竊賊闖空門，偷走現金、黃金和寶石等首飾，損失高達約80萬元。

由於被害人指將備份鑰匙放在住處大門前鞋櫃裡的習慣，遭出國多日不在家，臨時委託朋友至家中拿取物品，告知朋友將鑰匙放在門外鞋櫃中，但朋友未找到鑰匙，回國後才知家中遭竊。

警方接獲被害人報案後，列重大竊案著手偵辦，警方一度懷疑是被害人請來包裝水果的員工所為，經調閱被害人住家監視器，發現竊賊是在12日上午10點多，找到鑰匙進屋翻箱倒櫃。

經沿線調閱監視器，警方發現是鳳山區轄內慣竊49歲的高姓男子所為，高男行竊後，曾二度折返現場，又偷竊2萬餘元現金離去。

警方追查發現，高得手後，因怕在高雄販賣贓物會很快被警方鎖定，於是改搭白牌車到高鐵站準備到新竹，因當下高鐵無可立即出發的列車，又改搭白牌車前往新竹縣準備銷贓。

警方持檢察官核發的拘票，昨下午4時，在新竹縣在民宿前將高男查獲到案，當場起獲首飾、現金等贓款，由於查扣贓物和被害人清點損失的財物數量疑有出入，警方將進一步釐清高男是否有暗槓贓物。

台語歌手楊哲，因在屏東枋山有3甲芒果園，被粉絲稱為「芒果王子」；楊哲上周出國7天，住家遭闖空門，竊賊落網還稱和他是換帖兄弟。圖／翻攝楊哲臉書
台語歌手楊哲，因在屏東枋山有3甲芒果園，被粉絲稱為「芒果王子」；楊哲上周出國7天，住家遭闖空門，竊賊落網還稱和他是換帖兄弟。圖／翻攝楊哲臉書
台語歌手楊哲，上周出國7天，住家遭闖空門，損失現金、黃金和首飾高達80萬；警方逮獲高姓竊嫌送辦，起出大批贓物。記者石秀華／翻攝
台語歌手楊哲，上周出國7天，住家遭闖空門，損失現金、黃金和首飾高達80萬；警方逮獲高姓竊嫌送辦，起出大批贓物。記者石秀華／翻攝
台語歌手楊哲，因在屏東枋山有3甲芒果園，被粉絲稱為「芒果王子」；楊哲上周出國7天，住家遭闖空門，損失現金、黃金和首飾高達80萬；警方逮獲高姓竊嫌送辦。記者石秀華／翻攝
台語歌手楊哲，因在屏東枋山有3甲芒果園，被粉絲稱為「芒果王子」；楊哲上周出國7天，住家遭闖空門，損失現金、黃金和首飾高達80萬；警方逮獲高姓竊嫌送辦。記者石秀華／翻攝

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