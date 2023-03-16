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比寵物活得差...打官司爭取社服時數 肌萎症的她想「活得像人」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

患有肌肉萎縮症的重度障礙者「玉姐」3年前向新北市政府社會局申請個人助理服務時數，社會局核定每月60小時，不足支應她的生活，玉姐提行政訴訟，台北高等行政法院今判玉姐勝訴，社會局應依判決見解核定玉姐個人助理時數，可上訴。

新活力自立生活協會總幹事林君潔指出，玉姐是一名獨居、低收的肌肉萎縮症患者，因全身無力、連抬手都有困難，平時生活起居全需他人協助，新北市政府核定居家服務、個人助理時數每月合計核定210小時，換算每天僅有7小時的生活有人協助，遠遠不及身為一個「人」基本生理需求的時數，玉姐關在家中超過20年，一般人能正常睡覺、吃飯、喝水、上廁所，對她來說都是奢求。

林君潔表示，玉姐每晚無法一覺到天亮，有時會被電暖器燙傷、不小心跌倒，都只能打電話請警察到家幫忙，曾經一晚致電2、3次，「為何國家照顧障礙者的責任，需要落在警察身上？」連今日法院宣判，玉姐也因個人助理無法服務，而沒辦法透過視訊連線聆聽判決結果。

本案律師翁國彥指出，依法院判決結果，新北市社會局設定個人助理時數「天花板」60小時是違法的，社會局應依玉姐實際需求來評估調整時數，此判決對於台灣身心障礙症者申請個人助理服務，具有里程碑的意義，希望新北巿政府不要再上訴，讓判決就此確定，也希望其他縣市政府社會局能以此判決意旨辦理。

翁國彥說，在號稱人權立國的台灣，玉姐的狀況是不應該存在的，玉姐只要沒有居服員、個人助理在旁邊，就只能一個人在家，「連蟑螂從身上爬過去，也毫無力氣去處理」，又若發生電器走火等公安意外，玉姐連呼救都有困難。

他表示，案件審理期間，新北巿社會局答辯指出，若同意玉姐每天24小時個人助理服務時數，新北巿社會福利預算會破產，沒辦法支應新北巿17萬名身心障礙者申請個人助理服務時數，但17萬人都需要個人助理或24小時服務時數嗎？顯然不是，這只是社會局推卸理由的藉口。

同樣患肌肉萎縮症的周志文今到法院聲援指出，他和玉姐一樣個人助理時數不足，若晚間沒有個人助理，他就不能上床睡覺，只能待在輪椅上20多個小時；制度規定60小時本就不合理，如今法院判決是一個重大突破及鼓舞，讓他們能繼續在社區生活下去。

重度障礙者劉哲彰說，玉姐以前也曾想當廣播電台擔任播音員，但礙於環境障礙、人力、時數不足的緣故，無法完成工作；個人助理對於身心障礙者而言，並非只有協助、照顧生活的層次，而是讓他們可以「自我實現」。

他說，他也和玉姐一樣，每天只能躺在輪椅上睡覺很多年了，而如今各國都在探討動物權利，他有時覺得身心障礙者都不見得像動物活得那麼好，「玉姐生活真的有比人家養的寵物好嗎？」光是這點就覺得很荒唐。

重度障礙者爭取個人助理時數案的律師翁國彥。記者林孟潔／攝影
重度障礙者爭取個人助理時數案的律師翁國彥。記者林孟潔／攝影
肌肉萎縮症患者周志文表示，今日法院判決是一個重大突破及鼓舞，讓他們能繼續在社區生活下去。記者林孟潔／攝影
肌肉萎縮症患者周志文表示，今日法院判決是一個重大突破及鼓舞，讓他們能繼續在社區生活下去。記者林孟潔／攝影
重度障礙者劉哲彰認為個人助理能協助身心障礙者自我實現。記者林孟潔／攝影
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新活力自立生活協會總幹事林君潔。記者林孟潔／攝影
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