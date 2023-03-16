快訊

美俄緊張時刻？美國MQ-9無人機墜毀後的引戰風險

新冠降級、改類 王必勝：可能提前至4月實施

豬肉價擋不住！豬販：不漲連工錢都不夠 下周以每台斤10元機動調漲

影／嚇壞了！老公搶快左轉 公車迎面撞上老婆慘骨折

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

47歲林姓男子上午開休旅車搭載妻女，在新北市三重區搶快左轉未禮讓直行車，導致公車正面撞上休旅車側。當時林妻就在右前座，可以想見龐然大物公車迎面撞上的恐懼感，造成她右側肋骨骨折，女兒在後座也撞傷額頭，只有開車的老公幾乎無傷。

據了解，林男今天上午開車載妻女外出，上午9時54分左右行經三重區重新路三段，未禮讓直行車而搶快左轉重安街，導致對向直行由59歲李姓司機駕駛的首都客運公車，閃避不及直接撞上休旅車右側車身，並往前推行數公尺才停下。

公車前擋風玻璃瞬間龜裂成蜘蛛網狀，車頭玻纖外殼破裂，而休旅車右側鈑金嚴重凹陷變形，2個前輪皆磨破、傳動軸斷裂，可見撞擊力道之大。

消防隊獲報趕抵，47歲王姓妻子在右前座首當其衝，右邊肋骨疑似骨折劇烈疼痛，21歲林姓女兒在後座，也造成額頭撕裂傷，母女倆均被救護車送到北市馬偕醫院急診，另有1名公車乘客輕微擦傷婉拒就醫。

警方到場協助維持交通、測繪記錄車禍現場，上午10時50分排除事故現場障礙，恢復交通順暢，詳細肇事原因尚待進一步調查釐清。

公車前擋風玻璃裂成蜘蛛網狀，休旅車右側鈑金嚴重凹陷變形，2個前輪皆磨破、傳動軸斷裂，可見撞擊力道之大。記者林昭彰／翻攝
公車前擋風玻璃裂成蜘蛛網狀，休旅車右側鈑金嚴重凹陷變形，2個前輪皆磨破、傳動軸斷裂，可見撞擊力道之大。記者林昭彰／翻攝
休旅車未禮讓直行車搶快左轉，導致對向直行的公車閃避不及，正面撞上。記者林昭彰／翻攝
休旅車未禮讓直行車搶快左轉，導致對向直行的公車閃避不及，正面撞上。記者林昭彰／翻攝
公車前擋風玻璃裂成蜘蛛網狀，車頭玻纖外殼破裂，可見撞擊力道之大。記者林昭彰／翻攝
公車前擋風玻璃裂成蜘蛛網狀，車頭玻纖外殼破裂，可見撞擊力道之大。記者林昭彰／翻攝
王姓妻子坐在休旅車右前座，撞擊時首當其衝，造成右側肋骨骨折巨疼，且可想見她看見龐然大物公車迎面撞上的恐懼感。圖／民眾提供
王姓妻子坐在休旅車右前座，撞擊時首當其衝，造成右側肋骨骨折巨疼，且可想見她看見龐然大物公車迎面撞上的恐懼感。圖／民眾提供

公車 休旅車

延伸閱讀

防撞桿毀損未移除害人摔倒骨折 傷者要北市府國賠26.5萬元

三重公車追撞休旅車 1對母女骨折送醫

學弟撿錢受困二樓遮光罩 台中一國中生為救他墜落骨折

台東百萬休旅車追撞工程車翻車 休旅車駕駛輕傷送醫

相關新聞

比寵物活得差...打官司爭取社服時數 肌萎症的她想「活得像人」

患有肌肉萎縮症的重度障礙者「玉姐」3年前向新北市政府社會局申請個人助理服務時數，社會局核定每月60小時，不足支應她的生活...

台語歌手出國、家遭闖空門竊80萬 賊落網稱和他是換帖的

台語歌手楊哲，因在屏東枋山有3甲芒果園，被粉絲稱為「芒果王子」；楊哲上周出國7天，沒想到一回國，前天發現高雄住家遭闖空門...

日前才因偷手機被痛毆PO網 高雄無業男再偷「全台最凶虎爺」

高雄旗山天后宮金虎爺日驚傳遭竊，昨順利尋回，廟方還原行竊經過，還透露這座虎爺並非第一次遭竊，且前案竊嫌還連續做惡夢才會自...

今年A1死亡車禍至今共32件 桃警今起9天交通大執法

桃園市警察局為降低交通事故發生，今天起至24日將執行「強化交通安全執法」專案，執行期間除了取締酒駕、闖紅燈及超速，也將車...

影／嚇壞了！老公搶快左轉 公車迎面撞上老婆慘骨折

47歲林姓男子上午開休旅車搭載妻女，在新北市三重區搶快左轉未禮讓直行車，導致公車正面撞上休旅車側。當時林妻就在右前座，可...

蝦皮、樂天、UA作夥反詐騙 保二總隊跟電商合作培養民眾「識詐」

為了避免民眾頻繁落入詐騙集團陷阱，警政署保安警察第二總隊積極執行「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，跟電商「樂天市場」、「蝦...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦