影／嚇壞了！老公搶快左轉 公車迎面撞上老婆慘骨折
47歲林姓男子上午開休旅車搭載妻女，在新北市三重區搶快左轉未禮讓直行車，導致公車正面撞上休旅車側。當時林妻就在右前座，可以想見龐然大物公車迎面撞上的恐懼感，造成她右側肋骨骨折，女兒在後座也撞傷額頭，只有開車的老公幾乎無傷。
據了解，林男今天上午開車載妻女外出，上午9時54分左右行經三重區重新路三段，未禮讓直行車而搶快左轉重安街，導致對向直行由59歲李姓司機駕駛的首都客運公車，閃避不及直接撞上休旅車右側車身，並往前推行數公尺才停下。
公車前擋風玻璃瞬間龜裂成蜘蛛網狀，車頭玻纖外殼破裂，而休旅車右側鈑金嚴重凹陷變形，2個前輪皆磨破、傳動軸斷裂，可見撞擊力道之大。
消防隊獲報趕抵，47歲王姓妻子在右前座首當其衝，右邊肋骨疑似骨折劇烈疼痛，21歲林姓女兒在後座，也造成額頭撕裂傷，母女倆均被救護車送到北市馬偕醫院急診，另有1名公車乘客輕微擦傷婉拒就醫。
警方到場協助維持交通、測繪記錄車禍現場，上午10時50分排除事故現場障礙，恢復交通順暢，詳細肇事原因尚待進一步調查釐清。
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