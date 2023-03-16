蝦皮、樂天、UA作夥反詐騙 保二總隊跟電商合作培養民眾「識詐」

為了避免民眾頻繁落入詐騙集團陷阱，警政署保安警察第二總隊積極執行「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，跟電商「樂天市場」、「蝦皮拍賣」，以及FILA、Under Armour官網等對象合作，特別架設「反詐騙專頁」，期許降低詐騙發生、並提升民眾「識詐」能力。

保二總隊表示，像是跟蝦皮拍賣合作，以「『購物安全」我遇到詐騙了嗎? 如何辨識及防範蝦皮購物釣魚網站、假的郵件簡訊及其他詐騙」頁面，詳述可疑詐騙手法包括詐騙電話特徵、可疑的電子郵件或簡訊、釣魚網站等。

保二總隊說，除了以文字方式在電商平台宣導反詐騙，由於警政署長黃明昭日前有上警廣節目宣導反詐騙，因此也跟電商、品牌購物官網等對象洽談，合作放上「阿昭署長宣導防詐系列」影片，用影片方式培養民眾「識詐」能力。

保二總隊說，目前包括樂天市場、蝦皮拍賣、FILA（斐樂股份有限公司）、Under Armour、始祖鳥、日本台灣交流協會、台灣國際圖書業交流協會、財團法人台灣唱片出版事業基金會等對象，都一同宣導反詐騙。

保二總隊指出，日前也向印尼智慧財產局交流詐欺案件問題，向國外友軍分析台灣目前5大詐騙手法，包括假網路拍賣（購物）、假投資、解除分期付款詐騙（ATM）、假愛情交友、假冒親友詐騙，並舉例網路販賣假名牌包案件，解說犯罪集團以LINE群組、臉書粉絲團等方式吸引被害人，結合假帳號的手法，誆騙被害人可跨國低價代購正品名牌包，實際卻是劣質皮件，甚至貨品不符。

保二總隊刑警大隊呼籲，民眾勿因一時的貪小便宜成為被害人，對任何訊息應小心查證，凡事遵守「三不原則」，不隨意交付個人資料，不隨意聽從指示操作ATM，不理會來路不明的電話或訊息，才能避免受騙上當，確保自己的財產安全。

友軍宣導連結：

樂天市場

https://www.rakuten.com.tw/info/announcement/warning/?m-id=RADTop-Nav-Attention

蝦皮拍賣

https://help.shopee.tw/portal/article/79947

FILA(斐樂股份有限公司) https://www.fila.com.tw/pages/%E7%B6%B2%E8%B7%AF%E8%A9%90%E9%A8%99%E5%8F%8A%E4%BB%BF%E5%86%92%E5%AE%A3%E5%B0%8E

UNDER ARMOUR

https://www.underarmour.tw/help/anti-fraud

日本台灣交流協會

https://chizai.tw/report/

台灣國際圖書業交流協會

http://www.tbpa.org.tw/

財團法人台灣唱片出版事業基金會

http://www.rit.org.tw/index.php/certifications-awarded/4-1/189-%E8%AD%A6%E6%94%BF%E7%BD%B2%E5%AE%A3%E5%B0%8E%E9%98%B2%E8%A9%90%E7%B3%BB%E5%88%97%E6%8E%A8%E6%92%AD%E5%BD%B1%E7%89%87