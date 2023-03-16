中市檢舉占用道路無牌車輛 去年高達2000多件
台中市環保局去年接獲民眾通報無牌車輛2201案件，包含占用道路、路霸、公私場所空地上的無牌車輛等，造成用路人不便，有礙觀瞻，更影響市容。環保局提醒，民眾如發現占用道路未懸掛車牌的車輛，可直接通報警察局；但若是老舊不堪使用的廢棄車輛，無牌廢車可通報各區清潔隊查報、有牌廢車可通報警察局處理，也可利用1999或陳情整合平台，或至環保局資源回收網通報。
環保局統計，去年接獲民眾通報無牌車輛2201案件，占用道路(含人行道、騎樓)被認定是廢棄車輛占5成，共1133件，由轄區清潔隊查報移置；其中也有601件、約3成的無掛牌車輛，交由警方依據道路交通管理處罰條例查處；另通報腳踏車占用人行道案件364件占約2成，視同路霸由警察局依道路清除專案方式，協同清潔隊清除；也有通報公私場其中所空地上的無牌車輛103件，則由土地所有人或管理人處理。
環保局長陳宏益表示，對無牌廢棄車輛，由環保局清潔隊查報，於車身張貼清理通知書限期48小時清理，逾期無人清理者將先行拖吊移置，同時於資源回收網上公告14日。而有牌廢棄車輛，則由警察局於車身張貼清理通知書，並書面通知車主限期7日清理，逾期無人清理則通知環保局先行拖吊移置。去年張貼6327輛，包括汽車1060輛、機車5267輛；拖吊移置則有3921輛，包括汽車328輛、機車3593輛。
陳宏益說，廢棄車輛是由清潔隊查報人員或警員依「占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法」第2條規定，車輛髒污、鏽蝕、破損，外觀上明顯失去原效用的車輛，包含失去原效用的事故車、解體車占用道路，來勘查認定張貼及拖吊。
環保局呼籲，如有老舊車輛不再使用的車主，可利用環保署「廢車回收一站通」服務網站(https://epamotor.epa.gov.tw/people/OneStepServiceIndex.aspx)，辦理廢車體回收及獎勵金請領。車輛報廢，汽車滿10年可領回收獎勵金1000元、機車滿7年可領回收獎勵金300元，而車體交付廢車回收商時，還可得殘值變賣金。如屬汰舊換新情形，還有新購補助金，若是新購電動車補助金更高。
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