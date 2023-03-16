桃園2國中生細故竟演出黑幫談判 家長帶10人打傷6學生

桃園市平鎮區一所國中日前陳姓、洪姓2名國一學生疑因在學校走廊碰撞，後在網路互嗆口角糾紛，陳姓學生家長與同夥10人約出洪姓學生等6人，在平鎮區一處民宅談判，陳男同夥談判過程與洪姓學生等爆發衝突，陳男同夥聯手毆打6名學生受傷，平鎮警方今天上午表示，警方據報約談陳姓家長5人，依傷害、恐嚇、妨害自由罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

這所國中表示，起初是兩名學生在走廊走路不慎碰撞，後續引起網路互嗆糾紛，未料最後在校外發生家長與學生鬥毆事件，校方據報啟動校安通報，事故發生在外，校方通知兩名學生當面溝通輔導，2學生承諾今後會好好相處共識，校方也加強兩班學生輔導，預定4月13日請警方到校加強學生進行性平、暴力等法治教育宣導已

警方表示，該所國中陳姓、洪姓學生疑因在學校走廊走路不慎碰撞，爆發雙方在網路口角互嗆，陳姓學生家長獲悉，透過網路私約洪姓和學生6人，前往平鎮區一處民宅談判，陳姓學生家長與同夥10人與洪姓學生等同學6人談判，雙方一言不合，陳男同夥與洪姓學生6人毆打，造成洪姓6名學生身體四肢擦、挫傷，警方查出雙方家長均有黑道幫派背景，警方偵辦加強約制。

警方表示，本月9日據報學生遭人毆打報案，立即啟動校安通報機制，警方分局在10日及11日通知相關涉案人士到案，警方向雙方完成偵訊說明後，坦承互毆打架，警方將陳姓男子傷害、恐嚇及妨害自由罪嫌函送桃園地檢署偵辦，後續亦擴大追查有無其他不法。