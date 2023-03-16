3隻小貓躲車底隨車北上300K 車主聽喵叫一度以為防盜聲

新北市三峽區張男，今天上午，開車送完小孩上課，返家後卻聽到車底有防盜聲，他趴地用手電筒一照，赫見有東西在車底殼移動，經聯繫消防人員用千斤頂，將車挺起拆下車殼，赫見裡面躲著三隻小貓，張男這才恍若，原來昨北返一路所聽的不是防盜聲，而是貓叫聲，隨後通報動保處前來處理。

據了解，張姓男子，昨天（15日）下午2時許，他從台南準備開車返北，取車時發現座車擋風玻璃，有不少貓腳印，往車身旁一看，也有多隻貓咪追逐奔跑。他沒有多想，坐上車沿著國道，一路往北開了300公里，約莫當天下午5時許，回到三峽北大特區住處。

張男途中雖聽到多次防盜聲響，路經休息站也下來察看，但始終就沒發現異樣。直到今天早上9時許，他接送完小孩上課，返回住家停車場時，又聽到車底傳來疑似防盜聲響，他趕緊趴地，用手電筒一照車底，發現有動物，在車底殼移動，立即通報新北市消防局幫忙。

經消防人員用千斤頂將車挺起，拆下車殼，果在右邊車底殼下，發現有3隻小貓咪，在旁的張妻一看說「狗來發，貓來福！」一度想飼養，但經考量後還是放棄，交由消防隊協助，通報動保處派員處理。