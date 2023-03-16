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「母子街邊罰跪照」瘋傳 北警：已當場告誡家暴男並通報

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

近日一張「雙人罰跪照」在網路上瘋傳，一對母子高舉雙手罰跪在路邊，引來網友熱議「應該讓孩子跪進去一點，氣歸氣，孩子的安全第一啊！」台北市警方表示，經查學童父母爭吵，學童父讓妻兒在街邊罰跪近10分鐘，員警介入後該母不願聲請保護令，仍通報家暴中心列管處理。

警方表示，中山分局建國派出所3月14日晚間獲報，派員到場了解後，發現是楊姓男子不滿李姓妻子未親自到學校接送小孩，而是讓導護志工直接將小孩送至家中，雙方爆發爭吵，楊男便讓妻兒2人在街道邊罰跪10分鐘，隨後帶妻兒返家。

警方介入後，李女不願聲請保護令，員警仍當場告誡楊男不得有不當脫序管教行為，依家庭暴力防治法職權通報台北市家庭暴力暨性侵害防治中心列管處理，另與校方及李女建立聯繫窗口，遇有類似不當管教情況，將第一時間介入處置。

警方呼籲，民眾管教子女應以適當方式溝通，勿過度情緒化，若有暴力行為，警方定將依法處理。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

近日一張「雙人罰跪照」在網路上瘋傳，一對母子高舉雙手罰跪在路邊，引來網友熱議「應該讓孩子跪進去一點，氣歸氣，孩子的安全第一啊！」。圖／翻攝自臉書
近日一張「雙人罰跪照」在網路上瘋傳，一對母子高舉雙手罰跪在路邊，引來網友熱議「應該讓孩子跪進去一點，氣歸氣，孩子的安全第一啊！」。圖／翻攝自臉書

家庭暴力

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