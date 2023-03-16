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台中七期商辦驚傳女子墜樓亡 路人嚇壞報案

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市西屯區七期一棟商辦大樓今上午傳出墜樓事件，民眾聽見掉落聲查看，發現1名女子倒臥車道旁，緊急通知消防人員到場但女子已明顯死亡，警方查出該名死者為楊姓女子，非商辦員工或住戶，其獨自跨越管制搭電梯上樓，已經報請檢方相驗釐清死因。

台中第6分局今上午7點多獲報，惠中路1棟商辦大樓有人墜樓，經查楊女（29歲）一早獨自進入後跨越閘門搭電梯至26樓墜落，楊並非商辦員工或大樓住戶，目前已經聯絡家屬，初步排除外力介入。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

案發現場。記者曾健祐／翻攝
案發現場。記者曾健祐／翻攝

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