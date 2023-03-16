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「超可愛毛小孩」走失找主人！新北警善用臉書社團Po文助牠返家

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

有民眾日前報案稱，一隻可愛的毛小孩疑似走失，由於身上帶有項圈、且相當乖巧不會亂吠，將牠牽至附近派出所尋求警方協助「找主人」。警方發現他「黑白相間」的特徵十分好認，機警在臉書社團發文，一小時後，飼主果真從貼文看到走失資訊，至派出所認領愛犬回家團聚。

中和分局中原派出所警員廖為泓12日晚上7點多獲報，民眾報案稱在馬路上遇到走失小狗，廖員認為應是有主人飼養，便協助照料，期間還擔心毛小孩口渴飢餓，熱心至超商購買罐頭並準備水給牠享用。

派出所其他員警機警的想到，可以在臉書社團「我是中和人」發文找失主，稱「民眾拾得可愛的狗狗，目前在中原派出所，請主人儘速到派出所領取」，並附上狗狗的照片。

近一小時後，飼主果然在臉書上看到走失愛犬資訊，跑去派出所認領，一踏入踏出所，就親切的喊狗狗的名字「嘿嘿」，「嘿嘿」看到主人出現也馬上跳到主人懷中。

飼主表示，當時帶著「嘿嘿」去中和區橋和路某寵物用品店挑選飼料，沒注意到「嘿嘿」調皮的走出店門外玩耍、走失，當下焦急不已，所幸在臉書社團看到警察貼文，感謝員警熱心幫忙。

中和警方表示，警察職責是維護治安、交通順暢，但若遇到民眾需求，仍會熱心協助、幫忙，呼籲民眾，若有緊急困難需要幫助，都可以就近向警察單位或打110。

新北中和警方利用臉書社團貼文，順利協助走失的愛犬「嘿嘿」找到失主。記者翁至成／翻攝
新北中和警方利用臉書社團貼文，順利協助走失的愛犬「嘿嘿」找到失主。記者翁至成／翻攝
新北中和警方利用臉書社團貼文，順利協助走失的愛犬「嘿嘿」找到失主。記者翁至成／翻攝
新北中和警方利用臉書社團貼文，順利協助走失的愛犬「嘿嘿」找到失主。記者翁至成／翻攝

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