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疑未注意對向左轉車迎面撞上 新北騎士摔滑卡槽化車底送醫亡
新北市樹林區楊姓騎士，今天上午騎機車經過環漢路五段往鶯歌方向，疑未注意對向一輛左轉槽化車，迎面衝撞，楊男當場卡在車底，沒有生命徵象，緊急送醫急救，仍傷重不治。肇事雙方沒有酒駕，事故原因有待調查後釐清。
經調查，楊姓騎士（35歲）今天上午9時許，騎機車行經新北市樹林區環漢路五段往鶯歌方向，疑未注意對向車況，迎面衝撞準備左轉的槽化車，導致楊男人車摔滑卡在車底下，當場沒有生命徵象，緊急協助送醫急救，仍宣告不治。
肇事雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，仍待後續警方調查釐清。
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