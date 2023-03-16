疑未注意對向左轉車迎面撞上 新北騎士摔滑卡槽化車底送醫亡

新北市樹林區楊姓騎士，今天上午騎機車經過環漢路五段往鶯歌方向，疑未注意對向一輛左轉槽化車，迎面衝撞，楊男當場卡在車底，沒有生命徵象，緊急送醫急救，仍傷重不治。肇事雙方沒有酒駕，事故原因有待調查後釐清。

經調查，楊姓騎士（35歲）今天上午9時許，騎機車行經新北市樹林區環漢路五段往鶯歌方向，疑未注意對向車況，迎面衝撞準備左轉的槽化車，導致楊男人車摔滑卡在車底下，當場沒有生命徵象，緊急協助送醫急救，仍宣告不治。