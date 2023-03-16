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影／新莊刺青師淪詐團幹部 地下匯兌洗6千萬贓款遭逮

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區一名刺青師蔡男，因涉及替詐欺集團將6千萬不法所得，透過地下匯兌洗錢。周一中午，警方持拘票、搜索票，同步在新北新莊、桃園龍潭等處逮捕蔡男等5人，查扣相關證物帶回偵辦，警詢後依詐欺、銀行法、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，將蔡等5人移送法辦。

經調查，主嫌蔡男（35歲）本身是一名刺青師，因案入監去年9月才假釋出獄，不料，卻因受疫情所累，又開始學人走偏門，當起詐欺集團中階幹部，不但負責車手管理，還協助詐團將不法所得，透過地下匯兌洗錢。

警方表示，去年（2022年）11月，新莊警方在新北市新莊區逮捕一名劉姓車手，當場查扣80萬元贓款，帶回偵辦，意外查出劉男不但是詐欺車手，還是詐欺集團地下匯兌成員。

警方向上溯源追查數月，發現蔡男是該詐欺集團中階幹部，負責協助將詐欺不法所得，透過地下匯兌洗錢，從去年11月至今，不法匯兌金流已高達6000多萬，嚴重紊亂金融秩序。

這周一（13日）中午，警方持拘票、搜索票，兵分多路同步在新北新莊、桃園龍潭等處，逮捕蔡男、宋男（44歲）、黃女（42歲）、呂女（33歲）、范女（59歲）等涉案5人，並於蔡男住處查扣贓款27萬8400元、31本存摺、10張提款卡、點鈔機及相關電子設備證物，一併帶回偵辦。

偵詢時，蔡男否認犯行，辯稱6千萬匯兌不法所得，是他賣珠寶所賺的，警質問既然是賣珠寶賺的，那為何要將6千多萬透過地下匯兌，轉換成合法所得。蔡男當場語塞，警詢後依詐欺、銀行法、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，將蔡等5人移送法辦。

新北市新莊區刺青師蔡男，是詐欺集團中階幹部，負責洗錢。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區刺青師蔡男，是詐欺集團中階幹部，負責洗錢。記者曾伯愷／翻攝
刺青師蔡男（圖前一）被詐欺集團網羅為中階幹部協助洗錢。記者曾伯愷／翻攝
刺青師蔡男（圖前一）被詐欺集團網羅為中階幹部協助洗錢。記者曾伯愷／翻攝
新莊警方查扣贓證物。記者曾伯愷／翻攝
新莊警方查扣贓證物。記者曾伯愷／翻攝

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