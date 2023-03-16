快訊

金門兵「投共」？海軍推測他下水24小時內做了什麼事

整理／普發現金6000元要來了！ 網址登記就能領、時程領取方式一次看

經典賽／波多黎各淘汰多明尼加慶祝卻樂極生悲 終結者受傷坐輪椅出場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／「齁伊死」！高雄魚販持刀當街追砍殺紅眼 同居人傷重不治

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市三民區鼎力路傳統早市，今天上午驚傳一起凶殺案；賣魚攤販邱姓男子不滿夏姓同居女友借錢不還，疑和其他男人交往，屢次催討債務未果，上午9時許，在菜市場持魚刀追殺夏女，在菜販和民眾目擊下，當街砍殺夏女多刀，警網趕抵和民眾合力將殺人的邱男制伏逮捕，夏女經送醫搶救，傷重不治。

警方調查，55歲的邱姓男子在鼎力路傳統早市賣魚多年，和51歲的夏姓女子同居，疑夏女多次向邱男借錢，邱不滿向夏女催討債務未果，加上夏疑交往新歡，今天上午9時許兩人當街在早市起口角爭執，邱憤而拿起殺魚刀追砍夏女。

夏女沿路往菜市場外圍跑，讓菜販和買菜民眾看傻眼，邱殺紅眼，沿路追沿路喊「給你死」，在鼎力路298號前當街砍殺夏女，夏重傷倒地不起，警網獲報，和民眾聯手將邱制伏在地逮捕。

救護員趕抵，發現夏女已無呼吸心跳，將她送醫搶救；警方將邱男帶回，進一步了解行凶動機。

邱男友人表示，夏女原本催促今年過年前要和邱結婚，但邱疑因金錢糾紛，未和夏辦婚禮，兩人因債務問題屢次發生爭吵，友人指曾多次規勸邱要好好和對方談，沒想到，今天卻發生憾事。

在市場買菜的余姓婦人回憶，當時見邱沿路追砍夏女，邊跑邊喊「齁伊死」，2人沿路跑到鼎力路街上，邱就持刀砍夏，看了覺得很恐怖。

高雄市三民二警分局轄區的鼎力路今天上午驚傳凶殺案，邱姓男子持刀砍殺夏姓女同居人，救護員將夏女緊急送醫治療，結果傷重死亡。記者石秀華／攝影
高雄市三民二警分局轄區的鼎力路今天上午驚傳凶殺案，邱姓男子持刀砍殺夏姓女同居人，救護員將夏女緊急送醫治療，結果傷重死亡。記者石秀華／攝影
高雄市三民二警分局轄區的鼎力路今天上午驚傳凶殺案，邱姓男子持刀砍殺夏姓女同居人，遭警方和民眾合力制伏。記者石秀華／攝影
高雄市三民二警分局轄區的鼎力路今天上午驚傳凶殺案，邱姓男子持刀砍殺夏姓女同居人，遭警方和民眾合力制伏。記者石秀華／攝影
高雄市三民二警分局轄區的鼎力路今天上午驚傳凶殺案，邱姓男子持刀砍殺夏姓女同居人，遭警方和民眾合力制伏。記者石秀華／攝影
高雄市三民二警分局轄區的鼎力路今天上午驚傳凶殺案，邱姓男子持刀砍殺夏姓女同居人，遭警方和民眾合力制伏。記者石秀華／攝影
高雄市三民二警分局轄區的鼎力路今天上午驚傳凶殺案，邱姓男子持刀砍殺夏姓女同居人，救護員將夏女緊急送醫治療。結果傷重不治。記者石秀華／攝影
高雄市三民二警分局轄區的鼎力路今天上午驚傳凶殺案，邱姓男子持刀砍殺夏姓女同居人，救護員將夏女緊急送醫治療。結果傷重不治。記者石秀華／攝影
砍殺夏姓同居女友的邱姓男子，今天上午在高雄三民區鼎力路傳統早市擺攤賣魚，殺人後，鮮魚還在攤位上無人看管。記者石秀華／攝影
砍殺夏姓同居女友的邱姓男子，今天上午在高雄三民區鼎力路傳統早市擺攤賣魚，殺人後，鮮魚還在攤位上無人看管。記者石秀華／攝影
高雄市三民二警分局轄區的鼎力路今天上午驚傳凶殺案，邱姓男子持刀砍殺夏姓女同居人，遭警方和民眾合力制伏。記者石秀華／攝影
高雄市三民二警分局轄區的鼎力路今天上午驚傳凶殺案，邱姓男子持刀砍殺夏姓女同居人，遭警方和民眾合力制伏。記者石秀華／攝影

延伸閱讀

高雄演唱會優惠擴及45處商圈夜市 旗山六龜等地都能用

驚悚畫面曝！高雄魚販討債追殺同居人 當街砍她多刀倒地無呼吸

高雄驚傳凶殺案、男持刀砍殺同居人遭制伏 傷者送醫搶救

迎南韓BP旋風 高雄飯店搶攻商機 穿黑粉2色用餐88折

相關新聞

影／「齁伊死」！高雄魚販持刀當街追砍殺紅眼 同居人傷重不治

高雄市三民區鼎力路傳統早市，今天上午驚傳一起凶殺案；賣魚攤販邱姓男子不滿夏姓同居女友借錢不還，疑和其他男人交往，屢次催討...

驚悚畫面曝！高雄魚販討債追殺同居人 當街砍她多刀倒地無呼吸

高雄市三民區鼎力路傳統早市，今天上午驚傳一起凶殺案；賣魚攤販邱姓男子不滿夏姓同居女友借錢不還，屢次催討債務未果，上午9時...

高雄驚傳凶殺案、男持刀砍殺同居人遭制伏 傷者送醫搶救

高雄市三民區鼎力路一處透天厝，今天上午驚傳一起凶殺案；據了解，一名男子和同居女友發生細故，持刀砍殺女方，民眾聽到尖叫聲報...

影／新北父報警懷疑子遭擄 結局大逆轉...23歲兒竟是詐團成員

新北市土城警分局廣福派出所今年初接獲報案，張姓男子報案指稱其23歲兒子張男疑似積欠他人債務，遭人擄走下落不明，土城警立即...

影／路過多看一眼互嗆惹殺機 男持刀刺少年自行投案

新北市三重區黃姓少年，不滿昨天晚上遭張男辱罵。兩人今天凌晨，又在過圳街、重新路一段口一處停車場狹路相逢，黃姓少年欲追打張...

影／新莊刺青師淪詐團幹部 地下匯兌洗6千萬贓款遭逮

新北市新莊區一名刺青師蔡男，因涉及替詐欺集團將6千萬不法所得，透過地下匯兌洗錢。周一中午，警方持拘票、搜索票，同步在新北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦