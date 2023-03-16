影／花蓮通緝犯偕弟偷香油錢 蓋帽遮監視器反被拍下清晰臉

花蓮一對楊姓兄弟檔共乘機車到土地公廟行竊，弟弟把風，哥哥入廟偷取香油錢，下手前還以帽子遮住監視器鏡頭，自以為聰明，反被拍下清晰面貌，被花蓮吉安警方循線查獲，全案依竊盜罪嫌送辦；哥哥還因詐欺案件遭通緝，昨被解送回新竹地檢署歸案。

警方表示，25歲的楊姓男子與小一歲的弟弟住在壽豐鄉，以打零工為生，涉嫌從上月27日至本月12日，4度趁凌晨四下無人時，到吉安鄉干城土地公廟行竊。兩人共乘機車前往，弟弟在外把風，由哥哥入廟以鐵絲黏上雙面膠，伸入功德箱內偷取現金。

廟方發現香油錢短少，覺得不對勁，12日向轄區吉安警分局南華派出所報案，警方啟動鷹眼小組，調閱監視器以車追人，從廟內監視器影像發現，楊男每次偷錢前，會走近監視器，拿帽子遮擋鏡頭，以為可以藏匿行跡，卻不知在遮擋前早已被拍下清楚的影像。

吉安警方很快鎖定楊姓兄弟涉有重嫌，兵分多路到其住處、可能藏身的親友家中查緝，兩兄弟得知事跡敗露無處可逃，15日上午到南華所投案，兩人稱4度偷竊共得手7000多元，已經朋分花用一空。

25歲楊男因詐欺案，於去年12月14日遭新竹地檢署發布通緝，警方昨天將他解送歸案。