防撞桿毀損未移除害人摔倒骨折 傷者要北市府國賠26.5萬元

有台北巿民投訴指2月賞燈返家途中，遭損壞交通軟管絆倒，導致右肩粉碎性骨折，向北市府提國賠。議員指出，交工處未即時發現行人穿越道交通軟管損毀並移除，害市民受傷需復健1年，住院費高達26.5萬元，該處也未設置監視器，讓數千人每天行走在「陷阱」中。

台北市議員張文潔表示，市民於2月15日賞燈後返家，行經八德路4段36巷與光復南路57巷口的市民大道高架橋下的行人穿越道，因已折損的交通軟管底座未即時清除而被絆倒，導致右肩粉碎性骨折、傷口15公分，住院費用26.5萬元，還得復健1年，向台北市政府提出國賠。

張文潔說，台灣燈會期間，北市各局處應加強周邊行人交通安全設施巡檢，但交工處並未即時發現該路段行人穿越道旁的交通軟管毀損，以致民眾遭凸出底座拌倒，讓數千人每天行走再陷阱設施旁。

張文潔指出，人潮湧入國父紀念館、松菸園區、大巨蛋周邊的狀況，在燈會開目前就能預見，且配合大巨蛋後續會啟用，松菸園區周邊理應增設路口監視器，然而事故路口卻未設有監視器，未做好周邊安全配套設施。

張文潔認為，交工處設施標誌不安全，未落實巡檢，軟質防撞桿遭撞毀損，凸出路面桿頭未清除亦未設警示標誌，讓看花燈的市民受傷，台北市政府應負未督導路面缺失的責任，並協助受傷民眾申請國賠。

北市交工處工程隊長黃朝誠回應，該行人穿越道去年9月巡察時都沒問題，但去年11月台電公司正在施工，研判為機具車輛碾斷，當初台電並無通報及自行恢復，才導致民眾受傷，今年3月1日議員邀集台電、交工處會勘，也請台電提供施工前後照片，截至目前台電尚未提出資料。