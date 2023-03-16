快訊

金門兵「投共」？海軍推測他下水24小時內做了什麼事

整理／普發現金6000元要來了！ 網址登記就能領、時程領取方式一次看

經典賽／波多黎各淘汰多明尼加慶祝卻樂極生悲 終結者受傷坐輪椅出場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防撞桿毀損未移除害人摔倒骨折 傷者要北市府國賠26.5萬元

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

有台北巿民投訴指2月賞燈返家途中，遭損壞交通軟管絆倒，導致右肩粉碎性骨折，向北市府提國賠。議員指出，交工處未即時發現行人穿越道交通軟管損毀並移除，害市民受傷需復健1年，住院費高達26.5萬元，該處也未設置監視器，讓數千人每天行走在「陷阱」中。

台北市議員張文潔表示，市民於2月15日賞燈後返家，行經八德路4段36巷與光復南路57巷口的市民大道高架橋下的行人穿越道，因已折損的交通軟管底座未即時清除而被絆倒，導致右肩粉碎性骨折、傷口15公分，住院費用26.5萬元，還得復健1年，向台北市政府提出國賠。

張文潔說，台灣燈會期間，北市各局處應加強周邊行人交通安全設施巡檢，但交工處並未即時發現該路段行人穿越道旁的交通軟管毀損，以致民眾遭凸出底座拌倒，讓數千人每天行走再陷阱設施旁。

張文潔指出，人潮湧入國父紀念館、松菸園區、大巨蛋周邊的狀況，在燈會開目前就能預見，且配合大巨蛋後續會啟用，松菸園區周邊理應增設路口監視器，然而事故路口卻未設有監視器，未做好周邊安全配套設施。

張文潔認為，交工處設施標誌不安全，未落實巡檢，軟質防撞桿遭撞毀損，凸出路面桿頭未清除亦未設警示標誌，讓看花燈的市民受傷，台北市政府應負未督導路面缺失的責任，並協助受傷民眾申請國賠。

北市交工處工程隊長黃朝誠回應，該行人穿越道去年9月巡察時都沒問題，但去年11月台電公司正在施工，研判為機具車輛碾斷，當初台電並無通報及自行恢復，才導致民眾受傷，今年3月1日議員邀集台電、交工處會勘，也請台電提供施工前後照片，截至目前台電尚未提出資料。

至於國賠部分，黃朝誠說，會依照國賠程序辦理，若最後確認為台電負責，北市府也會對台電求償。

北市市民大道下的人穿越道上有損壞軟質防撞桿未移除，害人絆倒導致右肩粉碎性骨折。圖／北市交工處提供
北市市民大道下的人穿越道上有損壞軟質防撞桿未移除，害人絆倒導致右肩粉碎性骨折。圖／北市交工處提供
交通處指出，去年9月巡察時，該處的防撞桿還沒被破壞。圖／北市交工處提供
交通處指出，去年9月巡察時，該處的防撞桿還沒被破壞。圖／北市交工處提供

延伸閱讀

三重公車追撞休旅車 1對母女骨折送醫

電價漲定了？ 王美花：考量台電穩健經營、物價穩定

獨家／工業電價調幅逾住商 景氣影響製造業漲幅有望較低

學弟撿錢受困二樓遮光罩 台中一國中生為救他墜落骨折

相關新聞

影／「齁伊死」！高雄魚販持刀當街追砍殺紅眼 同居人傷重不治

高雄市三民區鼎力路傳統早市，今天上午驚傳一起凶殺案；賣魚攤販邱姓男子不滿夏姓同居女友借錢不還，疑和其他男人交往，屢次催討...

驚悚畫面曝！高雄魚販討債追殺同居人 當街砍她多刀倒地無呼吸

高雄市三民區鼎力路傳統早市，今天上午驚傳一起凶殺案；賣魚攤販邱姓男子不滿夏姓同居女友借錢不還，屢次催討債務未果，上午9時...

高雄驚傳凶殺案、男持刀砍殺同居人遭制伏 傷者送醫搶救

高雄市三民區鼎力路一處透天厝，今天上午驚傳一起凶殺案；據了解，一名男子和同居女友發生細故，持刀砍殺女方，民眾聽到尖叫聲報...

影／新北父報警懷疑子遭擄 結局大逆轉...23歲兒竟是詐團成員

新北市土城警分局廣福派出所今年初接獲報案，張姓男子報案指稱其23歲兒子張男疑似積欠他人債務，遭人擄走下落不明，土城警立即...

影／路過多看一眼互嗆惹殺機 男持刀刺少年自行投案

新北市三重區黃姓少年，不滿昨天晚上遭張男辱罵。兩人今天凌晨，又在過圳街、重新路一段口一處停車場狹路相逢，黃姓少年欲追打張...

影／新莊刺青師淪詐團幹部 地下匯兌洗6千萬贓款遭逮

新北市新莊區一名刺青師蔡男，因涉及替詐欺集團將6千萬不法所得，透過地下匯兌洗錢。周一中午，警方持拘票、搜索票，同步在新北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦