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中和好市多50歲婦與人起口角 一句「神經病」被男踹腰

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

有民眾在網路社群「社會事新聞影音」Po影片，畫面中可見，一名女子對著一名男子在賣場大聲喧嘩，叫喊著「我從你旁邊經過，你怎麼可以這樣子？我有對著你罵嗎？你哪隻眼睛看到？」警方指出，事發在中和好市多，員警趕抵時雙方已無爭吵，惟互相提告，依規定受理函送法辦。

警方表示，11日下午1點多獲報，中和區中山路二段美式賣場好市多有糾紛趕抵，詢問了解，是胡姓女子（50歲）因購物時遭推擠，向對方說「可不可以不要一邊滑手機一邊推推車」，陳姓男子（51歲）回「關你什麼事」，胡女脫口說了一句「神經病」，陳男不堪遭辱，突然往胡女腰部踹了一腳；胡女遭踹，才大發雷霆在賣場喧嘩。

警方指出，趕抵時雙方已無糾紛，由於2人互控傷害和公然侮辱罪，警詢後依規定受理函送法辦。當場沒有其他民眾遭波及，至於「社會事新聞影音」標題上的「推車壓腳」，胡女並無此控訴，應為拍攝民眾誤會。

新北市中和好市多日前傳出糾紛，一名女子不堪遭推擠，脫口罵了一聲「神經病」，鄰近一名男子認為遭辱，出腳攻擊她腰部，雙方各執一詞，警方依規定送辦。記者翁至成／翻攝
新北市中和好市多日前傳出糾紛，一名女子不堪遭推擠，脫口罵了一聲「神經病」，鄰近一名男子認為遭辱，出腳攻擊她腰部，雙方各執一詞，警方依規定送辦。記者翁至成／翻攝

好市多 公然侮辱

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