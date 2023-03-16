中和好市多50歲婦與人起口角 一句「神經病」被男踹腰

有民眾在網路社群「社會事新聞影音」Po影片，畫面中可見，一名女子對著一名男子在賣場大聲喧嘩，叫喊著「我從你旁邊經過，你怎麼可以這樣子？我有對著你罵嗎？你哪隻眼睛看到？」警方指出，事發在中和好市多，員警趕抵時雙方已無爭吵，惟互相提告，依規定受理函送法辦。

警方表示，11日下午1點多獲報，中和區中山路二段美式賣場好市多有糾紛趕抵，詢問了解，是胡姓女子（50歲）因購物時遭推擠，向對方說「可不可以不要一邊滑手機一邊推推車」，陳姓男子（51歲）回「關你什麼事」，胡女脫口說了一句「神經病」，陳男不堪遭辱，突然往胡女腰部踹了一腳；胡女遭踹，才大發雷霆在賣場喧嘩。