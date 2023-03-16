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國1高雄鼎金段3車追撞 1車四輪朝天、2人輕傷

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

國道1號南向361.2公里處高雄鼎金路段今天凌晨，發生3車追撞事故，一輛轎車駕駛人疑因分心，追撞前車，後又撞上另輛停在輔助車道的轎車，遭撞的車中，有一輛被撞翻在路面，整車四輪朝天，經查無酒駕情事，造成2人輕傷，詳細事故原因仍待釐清。

經查，42歲林姓男子今天凌晨1時23分開車載著41歲的郭姓女子，行經國一南向361.2公里處鼎金路段，疑因分心未注意前方路況，閃避不及追撞前方53歲周姓男子駕駛的轎車。

撞擊當下，林男車輛還未停止，失控再衝撞輔助車道上26歲黃男駕駛的轎車，之後才停止。事故現場，兩車車頭全毀，周男的轎車還被撞翻，四輪朝天；還造成黃男頭、手部擦挫傷，郭女頭部外傷，兩人都意識清楚，送醫治療無生命危險。

初步了解，整起事故，肇事駕駛都無酒駕情事，現場也於2時20分排除，全線恢復通車，詳細事故原因仍待釐清。

國道1號南向361.2公里處高雄鼎金路段今天凌晨，發生3車追撞事故，其中一輛車被撞翻在路面。記者陳弘逸／翻攝
國道1號南向361.2公里處高雄鼎金路段今天凌晨，發生3車追撞事故，其中一輛車被撞翻在路面。記者陳弘逸／翻攝
國道1號南向361.2公里處高雄鼎金路段今天凌晨，發生3車追撞事故，其中一輛車被撞翻在路面。記者陳弘逸／翻攝
國道1號南向361.2公里處高雄鼎金路段今天凌晨，發生3車追撞事故，其中一輛車被撞翻在路面。記者陳弘逸／翻攝
國道1號南向361.2公里處高雄鼎金路段今天凌晨，發生3車追撞事故，其中一輛車被撞翻在路面。記者陳弘逸／翻攝
國道1號南向361.2公里處高雄鼎金路段今天凌晨，發生3車追撞事故，其中一輛車被撞翻在路面。記者陳弘逸／翻攝
國道1號南向361.2公里處高雄鼎金路段今天凌晨，發生3車追撞事故，其中一輛車被撞翻在路面。記者陳弘逸／翻攝
國道1號南向361.2公里處高雄鼎金路段今天凌晨，發生3車追撞事故，其中一輛車被撞翻在路面。記者陳弘逸／翻攝

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