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驚悚畫面曝！高雄魚販討債追殺同居人 當街砍她多刀倒地無呼吸
高雄市三民區鼎力路傳統早市，今天上午驚傳一起凶殺案；賣魚攤販邱姓男子不滿夏姓同居女友借錢不還，屢次催討債務未果，上午9時許，在菜市場持魚刀追殺夏女，在菜販和民眾目擊下，當街砍殺夏女多刀，警網趕抵將殺人的邱男制伏逮捕，夏女當場無呼吸心跳，送醫搶救。
警方調查，55歲的邱姓男子在鼎力路傳統早市賣魚多年，和51歲的夏姓女子同居，疑夏女多次向邱男借錢，邱不滿催討夏還錢未果，今天上午9時許兩人當街在早市起口角爭執，邱憤而拿起殺魚刀追砍夏女。
夏女沿路往菜市場外圍跑，讓菜販和買菜民眾看傻眼，邱殺紅眼，沿路追沿路喊「給你死」，在鼎力路298號前當街砍殺夏女，夏重傷倒地不起，警網獲報，和民眾聯手將邱制伏在地逮捕。
救護員趕抵，發現夏女已無呼吸心跳，將她送醫搶救；警方將邱男帶回，進一步了解行凶動機。
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