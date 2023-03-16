快訊

金門兵「投共」？海軍推測他下水24小時內做了什麼事

整理／普發現金6000元要來了！ 網址登記就能領、時程領取方式一次看

經典賽／波多黎各淘汰多明尼加慶祝卻樂極生悲 終結者受傷坐輪椅出場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／無業男異想天開偷虎爺神像求財 出手前還不忘拜一拜

聯合報／ 記者古和純陳弘逸／高雄即時報導

高雄旗山天后宮金虎爺，曾被嘉慶皇帝敕封，別於供奉在神桌底下的虎爺，是坐桌上奉祀；未料，日前遭竊，廟方人員報警並在臉書貼文抓賊，警方在3天內找到竊嫌；發現他過去曾到廟裡當義工，因缺錢才會異想天開偷虎爺保佑能求財。警詢後，將人依法函送，也將虎爺金身歸還廟方，恭請回殿。

旗山分局建國派出所13日下午，接獲天后宮廟方人員報案稱，櫥櫃內的金虎爺神像遭不明男子竊取。事後也有人在臉書貼文，急尋虎爺，並公布竊嫌影像。

警方藉廟方提供的線索，並調閱周遭監視器發現，27歲的李男涉有重嫌，且他理一顆平頭，特徵相當明顯，行竊前還在廟內左顧右盼，趁四下無人，伸手到擺放神像的櫥櫃內，將金虎爺神像塞進衣服口袋，過程中，還不忘拜一拜，得手後便逃離現場。

據悉，李男本身無業，有毒品竊盜前科，常在岡山及楠梓一帶活動，但作息不正常，查緝不易，經長時間埋伏，直到15日才將人查緝到案。另發現李過去曾在天后宮當義工，還聲稱是缺錢花用，才會動歪腦筋，偷虎爺盼能帶給他財富。

警方將失竊的虎爺神像尋回後，歸還旗山天后宮，警詢後，將李男依竊盜罪函送偵辦；廟方除感謝警方，也表示人在做天在看，舉頭三尺有神明，縱然宵小趁著沒有人注意時行竊，自以為可以逃過法律制裁，但冥冥之中自有注定。

據悉，虎爺，是台灣民間信仰與大陸民間信仰中一種以虎為形象的神祇，俗稱虎爺公、虎爺將軍，一般多將之供奉於神桌底下，其中旗山天后宮所供奉的金虎將軍因曾被嘉慶皇帝敕封過，有別於其他虎爺，是坐桌上奉祀。

警方尋回虎爺金身歸還旗山天后宮。記者陳弘逸／翻攝
警方尋回虎爺金身歸還旗山天后宮。記者陳弘逸／翻攝
警方尋回虎爺金身歸還旗山天后宮。記者陳弘逸／翻攝
警方尋回虎爺金身歸還旗山天后宮。記者陳弘逸／翻攝

延伸閱讀

今觀世音菩薩生日！3生肖好運整年 鹹魚翻身「可望一夜暴富」

影／北港黑虎將軍發威「炸街炮」 連炸2公里炮陣超震撼

開運吉日來了！ 2023「元宵節」求財、求子、求桃花時機及15大禁忌曝光

元宵節求財轉運有撇步 唯獨1大忌絕對不要犯

相關新聞

影／「齁伊死」！高雄魚販持刀當街追砍殺紅眼 同居人傷重不治

高雄市三民區鼎力路傳統早市，今天上午驚傳一起凶殺案；賣魚攤販邱姓男子不滿夏姓同居女友借錢不還，疑和其他男人交往，屢次催討...

驚悚畫面曝！高雄魚販討債追殺同居人 當街砍她多刀倒地無呼吸

高雄市三民區鼎力路傳統早市，今天上午驚傳一起凶殺案；賣魚攤販邱姓男子不滿夏姓同居女友借錢不還，屢次催討債務未果，上午9時...

高雄驚傳凶殺案、男持刀砍殺同居人遭制伏 傷者送醫搶救

高雄市三民區鼎力路一處透天厝，今天上午驚傳一起凶殺案；據了解，一名男子和同居女友發生細故，持刀砍殺女方，民眾聽到尖叫聲報...

影／新北父報警懷疑子遭擄 結局大逆轉...23歲兒竟是詐團成員

新北市土城警分局廣福派出所今年初接獲報案，張姓男子報案指稱其23歲兒子張男疑似積欠他人債務，遭人擄走下落不明，土城警立即...

影／路過多看一眼互嗆惹殺機 男持刀刺少年自行投案

新北市三重區黃姓少年，不滿昨天晚上遭張男辱罵。兩人今天凌晨，又在過圳街、重新路一段口一處停車場狹路相逢，黃姓少年欲追打張...

影／新莊刺青師淪詐團幹部 地下匯兌洗6千萬贓款遭逮

新北市新莊區一名刺青師蔡男，因涉及替詐欺集團將6千萬不法所得，透過地下匯兌洗錢。周一中午，警方持拘票、搜索票，同步在新北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦