影／無業男異想天開偷虎爺神像求財 出手前還不忘拜一拜

高雄旗山天后宮金虎爺，曾被嘉慶皇帝敕封，別於供奉在神桌底下的虎爺，是坐桌上奉祀；未料，日前遭竊，廟方人員報警並在臉書貼文抓賊，警方在3天內找到竊嫌；發現他過去曾到廟裡當義工，因缺錢才會異想天開偷虎爺保佑能求財。警詢後，將人依法函送，也將虎爺金身歸還廟方，恭請回殿。

旗山分局建國派出所13日下午，接獲天后宮廟方人員報案稱，櫥櫃內的金虎爺神像遭不明男子竊取。事後也有人在臉書貼文，急尋虎爺，並公布竊嫌影像。

警方藉廟方提供的線索，並調閱周遭監視器發現，27歲的李男涉有重嫌，且他理一顆平頭，特徵相當明顯，行竊前還在廟內左顧右盼，趁四下無人，伸手到擺放神像的櫥櫃內，將金虎爺神像塞進衣服口袋，過程中，還不忘拜一拜，得手後便逃離現場。

據悉，李男本身無業，有毒品竊盜前科，常在岡山及楠梓一帶活動，但作息不正常，查緝不易，經長時間埋伏，直到15日才將人查緝到案。另發現李過去曾在天后宮當義工，還聲稱是缺錢花用，才會動歪腦筋，偷虎爺盼能帶給他財富。

警方將失竊的虎爺神像尋回後，歸還旗山天后宮，警詢後，將李男依竊盜罪函送偵辦；廟方除感謝警方，也表示人在做天在看，舉頭三尺有神明，縱然宵小趁著沒有人注意時行竊，自以為可以逃過法律制裁，但冥冥之中自有注定。