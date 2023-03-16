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祖孫三代收贓三峽滿月圓肖楠木 缺錢網拍遭警逮

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

祖孫三代觸犯森林法，林姓男子父親生前非法收購三峽滿月圓大量肖楠木，去年10月因家中缺錢，指示22歲兒子在臉書社團販售肖楠木，經保七刑大網路巡邏鎖定，昨與新竹林管區至鶯歌查緝林男父子到案，查扣藏匿國有貴重肖楠木90塊，總重量達970公斤，市價約150萬元，全案依違反森林法送辦。

保七刑大指出，去年10月間網路巡邏發現22歲林男在臉書社團販售小量肖楠木，因無合法標示來源證明，懷疑藏有不法行為，並與新竹林管處組成專案小組，研判肖楠木年代久遠，且顏色較深，應來自位在三峽的滿月圓國家森林遊樂區，顯然是盜取國有貴重肖楠木。

警方與林務局人員3月15日執行搜索，在新北鶯歌林男家中查獲48歲林男與22歲兒子2人，並發現家中藏匿大量的肖楠木，數量遠超於上網販售的數量，經檢重，共計查扣國有貴重肖楠木90塊，總重量達970公斤，市價約150萬元。

林男父子落網後後悔不已，過世的祖父早期收受三峽地區肖楠木，一直藏放家中，近來因家中缺錢，房子又疑侵占公有地恐遭拆除，因此讓兒子上網販售家中這批肖楠木牟利，不知這樣做犯法。

全案肖楠木查扣送往管轄的新竹林管處，待司法判決後處置贓木。林男父子遭依森林法收受、寄藏、故買肖楠木罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

保七總隊實施全國性「滅鼠專案」與各地檢署、林務局、移民署合作，全力掃蕩山老鼠盜伐林木及溯源追查幕後收贓、加工廠、 銷贓藝品店。

警方呼籲，台灣森林野生動植物資源豐富、生物多樣性高，是全民共有的珍貴資產，任何人都不能據為私有，民眾若有發現破壞山林之情資，請立即向警察機關報案或透過林務局 「救山林專線」(0800 000 930)反映，共同保護臺灣珍貴的自然 環境及資源。

警方查扣國有貴重肖楠木90塊，總重量達970公斤，市價約150萬元，全案依違反森林法送辦。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣國有貴重肖楠木90塊，總重量達970公斤，市價約150萬元，全案依違反森林法送辦。記者蕭雅娟／翻攝
林姓父子家中所堆放大量肖楠木。記者蕭雅娟／翻攝
林姓父子家中所堆放大量肖楠木。記者蕭雅娟／翻攝
警方在林姓父子家中查扣贓木檢重。記者蕭雅娟／翻攝
警方在林姓父子家中查扣贓木檢重。記者蕭雅娟／翻攝

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