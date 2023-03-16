影／神明面前竊走2萬元香油錢 竊賊稱擲筊獲同意被打臉

屏東縣東港鎮天封宮裝香油錢的木箱日前遭竊，警方調閱監視器追查，鎖定61歲的洪姓遊民涉有重嫌，警方跨海到小琉球查緝找到洪時，洪辯稱事前向神明膜拜，擲出聖筊獲神明同意「帶走裝香油錢的木箱」，但監視器畫顯示並無擲筊，洪才承認是缺錢度日，見四下無人一時起了貪念，交出2萬元香油錢，訊後被依竊盜罪嫌函送檢方偵辦。

東港分局東濱派出所日前獲報轄內天封宮的香油錢被竊，員警調閱廟內和附近監視器畫面，鎖定61歲籍設琉球鄉的洪姓男子涉案，洪平時居無定所，白天四處遊蕩，晚上在廟宇附近涼亭內睡；日前至東港天封宮參拜時，瞥見神桌上裝香油錢的木桶，預先準備大塑膠提袋，趁四下無人時，將香油錢桶裝入袋內帶走，不知過程全被廟方監視器錄下。

東濱派出所長李俊宏查知洪姓男子案發後已搭交通輪回小琉球，帶同仁跨海前往洪男常去處查緝，警方找到洪時，洪辯稱事前是擲筊經神明同意後才將香油錢帶走，並非行竊；警方出示監視器影像畫面，顯示是預謀行竊且無擲筊動作，洪才承認起貪念竊取香油錢，冒犯神明犯下大錯，主動將放在身上竊得的2萬元交出，並祈求神明能原諒他。