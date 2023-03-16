快訊

向朱立倫開第一槍？ 侯友宜：國家內政需要清廉改革

高嘉瑜訪美行李壓到腳 小腿刮出一道血痕！醫藥費曝光

影／神明面前竊走2萬元香油錢 竊賊稱擲筊獲同意被打臉

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣東港鎮天封宮裝香油錢的木箱日前遭竊，警方調閱監視器追查，鎖定61歲的洪姓遊民涉有重嫌，警方跨海到小琉球查緝找到洪時，洪辯稱事前向神明膜拜，擲出聖筊獲神明同意「帶走裝香油錢的木箱」，但監視器畫顯示並無擲筊，洪才承認是缺錢度日，見四下無人一時起了貪念，交出2萬元香油錢，訊後被依竊盜罪嫌函送檢方偵辦。

東港分局東濱派出所日前獲報轄內天封宮的香油錢被竊，員警調閱廟內和附近監視器畫面，鎖定61歲籍設琉球鄉的洪姓男子涉案，洪平時居無定所，白天四處遊蕩，晚上在廟宇附近涼亭內睡；日前至東港天封宮參拜時，瞥見神桌上裝香油錢的木桶，預先準備大塑膠提袋，趁四下無人時，將香油錢桶裝入袋內帶走，不知過程全被廟方監視器錄下。

東濱派出所長李俊宏查知洪姓男子案發後已搭交通輪回小琉球，帶同仁跨海前往洪男常去處查緝，警方找到洪時，洪辯稱事前是擲筊經神明同意後才將香油錢帶走，並非行竊；警方出示監視器影像畫面，顯示是預謀行竊且無擲筊動作，洪才承認起貪念竊取香油錢，冒犯神明犯下大錯，主動將放在身上竊得的2萬元交出，並祈求神明能原諒他。

東港警分局呼籲，法網恢恢疏而不漏，舉頭三尺有神明，也提醒宮廟加裝監視系統及加強功德箱防護設備，並應每日清點香油錢，置於安全處所存放或存入金融機構，避免成為宵小覬覦目標。

屏東縣東港鎮天封宮裝香油錢的木箱日前遭竊，監視器錄下61歲洪姓遊民見四下無人行竊的畫面。圖／警方提供，
屏東縣東港鎮天封宮裝香油錢的木箱日前遭竊，監視器錄下61歲洪姓遊民見四下無人行竊的畫面。圖／警方提供，

監視器 小琉球 東港

延伸閱讀

拿偷來東西回店家「退貨變現」 女竊賊靠這招賺1852萬

高雄萬覺寺香油錢失竊 賊辯「借用」前有向神明請示

鴛鴦盜一偷再偷三偷這座宮廟香油錢 苗警守株待兔逮人

擲筊請示媽祖 彰化縣仁和宮值年爐主舉辦日期都兩聖筊好巧合

相關新聞

高雄驚傳凶殺案、男持刀砍殺同居人遭制伏 傷者送醫搶救

高雄市三民區鼎力路一處透天厝，今天上午驚傳一起凶殺案；據了解，一名男子和同居女友發生細故，持刀砍殺女方，民眾聽到尖叫聲報...

影／新北父報警懷疑子遭擄 結局大逆轉...23歲兒竟是詐團成員

新北市土城警分局廣福派出所今年初接獲報案，張姓男子報案指稱其23歲兒子張男疑似積欠他人債務，遭人擄走下落不明，土城警立即...

影／路過多看一眼互嗆惹殺機 男持刀刺少年自行投案

新北市三重區黃姓少年，不滿昨天晚上遭張男辱罵。兩人今天凌晨，又在過圳街、重新路一段口一處停車場狹路相逢，黃姓少年欲追打張...

影／神明面前竊走2萬元香油錢 竊賊稱擲筊獲同意被打臉

屏東縣東港鎮天封宮裝香油錢的木箱日前遭竊，警方調閱監視器追查，鎖定61歲的洪姓遊民涉有重嫌，警方跨海到小琉球查緝找到洪時...

影／剛走出三重警分局就遇到仇家 捅對方1刀折返自首

19歲張姓男子昨晚路過新北市三重區集成路，與不相識的3名年輕人互看不爽爆發口角，深夜被警方通知到案說明，才剛走出三重警分...

高雄萬覺寺香油錢失竊 賊辯「借用」前有向神明請示

高雄市大社區今年2月萬覺寺林姓廟公報案，聲稱寺內香油錢遭竊，警獲報擴大調閱監視器發現，轄區31歲羅姓男子涉有重嫌，前往羅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦