影／剛走出三重警分局就遇到仇家 捅對方1刀折返自首

19歲張姓男子昨晚路過新北市三重區集成路，與不相識的3名年輕人互看不爽爆發口角，深夜被警方通知到案說明，才剛走出三重警分局，竟又在附近停車場相遇，再度發生衝突，張男捅了黃姓少年腹部1刀，折返警局自首。

民眾昨晚8時許報案稱三重區集成路有人在街上吵架，員警趕抵時，現場只剩32歲鍾姓男子和2名17歲少年在場，3人聲稱剛剛有個陌生人路過，莫名其妙嗆聲，雙方爆發口角，沒有進一步衝突。

警方抄登3人身分便讓他們離去，調閱監視器發現對造張姓男子是駕車離開，透過車籍資料通知他。張男深夜11時許到案說明之後，剛過午夜踏出三重警分局，走約100公尺到附近過圳街停車場準備開車，竟然又遇到稍早吵架那群人。