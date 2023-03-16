快訊

向朱立倫開第一槍？ 侯友宜：國家內政需要清廉改革

高嘉瑜訪美行李壓到腳 小腿刮出一道血痕！醫藥費曝光

影／剛走出三重警分局就遇到仇家 捅對方1刀折返自首

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

19歲張姓男子昨晚路過新北市三重區集成路，與不相識的3名年輕人互看不爽爆發口角，深夜被警方通知到案說明，才剛走出三重警分局，竟又在附近停車場相遇，再度發生衝突，張男捅了黃姓少年腹部1刀，折返警局自首。

民眾昨晚8時許報案稱三重區集成路有人在街上吵架，員警趕抵時，現場只剩32歲鍾姓男子和2名17歲少年在場，3人聲稱剛剛有個陌生人路過，莫名其妙嗆聲，雙方爆發口角，沒有進一步衝突。

警方抄登3人身分便讓他們離去，調閱監視器發現對造張姓男子是駕車離開，透過車籍資料通知他。張男深夜11時許到案說明之後，剛過午夜踏出三重警分局，走約100公尺到附近過圳街停車場準備開車，竟然又遇到稍早吵架那群人。

3人看見張男，追著要打他，張男逃回車上取出折疊刀反擊，混亂之中捅了17歲黃姓少年1刀，自知犯錯又走回三重警分局向偵查隊自首。派出所員警獲報趕抵過圳街停車場，救護人員正將少年抬上擔架，檢視腹部有1處刀傷，送醫急救沒有生命危險。全案依殺人未遂罪嫌偵辦。

警方趕抵過圳街口停車場，黃姓少年腹部刀傷躺在地上，救護人員將他抬上擔架送醫。記者林昭彰／翻攝
警方趕抵過圳街口停車場，黃姓少年腹部刀傷躺在地上，救護人員將他抬上擔架送醫。記者林昭彰／翻攝
張姓男子從車上取出折疊刀，捅了少年腹部１刀。記者林昭彰／翻攝
張姓男子從車上取出折疊刀，捅了少年腹部１刀。記者林昭彰／翻攝

延伸閱讀

影／路過多看一眼互嗆惹殺機 男持刀刺少年自行投案

影／5個男人合計309歲 為了48歲陪酒小姐衝突動粗

影／三重5歲男童無人看管奔向馬路 下一秒被機車撞飛

新北轎車自撞駕駛逃離 遺留百萬現金及製毒原料

相關新聞

高雄驚傳凶殺案、男持刀砍殺同居人遭制伏 傷者送醫搶救

高雄市三民區鼎力路一處透天厝，今天上午驚傳一起凶殺案；據了解，一名男子和同居女友發生細故，持刀砍殺女方，民眾聽到尖叫聲報...

影／新北父報警懷疑子遭擄 結局大逆轉...23歲兒竟是詐團成員

新北市土城警分局廣福派出所今年初接獲報案，張姓男子報案指稱其23歲兒子張男疑似積欠他人債務，遭人擄走下落不明，土城警立即...

影／路過多看一眼互嗆惹殺機 男持刀刺少年自行投案

新北市三重區黃姓少年，不滿昨天晚上遭張男辱罵。兩人今天凌晨，又在過圳街、重新路一段口一處停車場狹路相逢，黃姓少年欲追打張...

祖孫三代收贓三峽滿月圓肖楠木 缺錢網拍遭警逮

祖孫三代觸犯森林法，林姓男子父親生前非法收購三峽滿月圓大量肖楠木，去年10月因家中缺錢，指示22歲兒子在臉書社團販售肖楠...

影／神明面前竊走2萬元香油錢 竊賊稱擲筊獲同意被打臉

屏東縣東港鎮天封宮裝香油錢的木箱日前遭竊，警方調閱監視器追查，鎖定61歲的洪姓遊民涉有重嫌，警方跨海到小琉球查緝找到洪時...

影／剛走出三重警分局就遇到仇家 捅對方1刀折返自首

19歲張姓男子昨晚路過新北市三重區集成路，與不相識的3名年輕人互看不爽爆發口角，深夜被警方通知到案說明，才剛走出三重警分...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦