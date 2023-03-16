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影／新北父報警懷疑子遭擄 結局大逆轉...23歲兒竟是詐團成員

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市土城警分局廣福派出所今年初接獲報案，張姓男子報案指稱其23歲兒子張男疑似積欠他人債務，遭人擄走下落不明，土城警立即成立專案小組，循線追查進而尋獲張男，釐清相關案情過程中，發現張男言詞反覆，且陳述內容與常理不符，經由科技偵查發現張男涉嫌媒介他人提供帳戶給詐欺集團，再由詐團成員拘禁金融帳戶開戶被害人，且清查帳戶內資金進出情況，初估不法獲利多470萬元。

警方專案小組深入追查人頭帳戶被害人，發現從去年12月底至今年1月初期間，由張男媒介後，被拘禁大台北地區及桃園旅館內，且每日不斷移轉拘禁處所，以躲避警方查緝。

專案小組分析比對相關事證，循線掌握朱姓女子（22歲）等5人涉有重嫌，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，聲請拘票核准，本月14日前往桃園市執行拘提，查獲穿著宛如貴婦的朱女及4名未成少年同夥等5人到案。警詢後，均坦承犯行，依加重詐欺、洗錢防制法、妨害自由等罪嫌，移送新北地檢署，檢方訊後向法院聲押朱女及張男獲准。

土城警分局表示，詐騙集團會利用各種廣告，謊稱可以幫忙申請貸款，或以包吃包住、打工度假等假求職名義，強調只要攜帶證件、存摺提款卡，就可輕鬆工作、獲取高薪，實際上則遭詐騙集團控制行動自由，暴力迫害，危害自身安全，提醒民眾不要貪圖一時利益淪為詐騙集團共犯，遇到可疑的借貸、求職廣告，可以撥打110或反詐騙165專線，向警方諮詢避免受害。

新北市張姓男子今年初焦急向土城警方報案指稱兒子疑似積欠他人債務遭擄，警方追查發現張男兒子竟是詐騙集團重要成員，循線逮人。記者王長鼎／翻攝
新北市張姓男子今年初焦急向土城警方報案指稱兒子疑似積欠他人債務遭擄，警方追查發現張男兒子竟是詐騙集團重要成員，循線逮人。記者王長鼎／翻攝
新北市張姓男子今年初焦急向土城警方報案指稱兒子疑似積欠他人債務遭擄，警方追查發現張男兒子竟是詐騙集團重要成員，循線逮人，破獲詐團。記者王長鼎／翻攝
新北市張姓男子今年初焦急向土城警方報案指稱兒子疑似積欠他人債務遭擄，警方追查發現張男兒子竟是詐騙集團重要成員，循線逮人，破獲詐團。記者王長鼎／翻攝
新北市張姓男子今年初焦急向土城警方報案指稱兒子疑似積欠他人債務遭擄，警方追查發現張男兒子竟是詐騙集團重要成員，循線逮人，破獲詐團。記者王長鼎／翻攝
新北市張姓男子今年初焦急向土城警方報案指稱兒子疑似積欠他人債務遭擄，警方追查發現張男兒子竟是詐騙集團重要成員，循線逮人，破獲詐團。記者王長鼎／翻攝

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