影／新北父報警懷疑子遭擄 結局大逆轉...23歲兒竟是詐團成員

新北市土城警分局廣福派出所今年初接獲報案，張姓男子報案指稱其23歲兒子張男疑似積欠他人債務，遭人擄走下落不明，土城警立即成立專案小組，循線追查進而尋獲張男，釐清相關案情過程中，發現張男言詞反覆，且陳述內容與常理不符，經由科技偵查發現張男涉嫌媒介他人提供帳戶給詐欺集團，再由詐團成員拘禁金融帳戶開戶被害人，且清查帳戶內資金進出情況，初估不法獲利多470萬元。

警方專案小組深入追查人頭帳戶被害人，發現從去年12月底至今年1月初期間，由張男媒介後，被拘禁大台北地區及桃園旅館內，且每日不斷移轉拘禁處所，以躲避警方查緝。

專案小組分析比對相關事證，循線掌握朱姓女子（22歲）等5人涉有重嫌，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，聲請拘票核准，本月14日前往桃園市執行拘提，查獲穿著宛如貴婦的朱女及4名未成少年同夥等5人到案。警詢後，均坦承犯行，依加重詐欺、洗錢防制法、妨害自由等罪嫌，移送新北地檢署，檢方訊後向法院聲押朱女及張男獲准。