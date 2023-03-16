高雄萬覺寺香油錢失竊 賊辯「借用」前有向神明請示

高雄市大社區今年2月萬覺寺林姓廟公報案，聲稱寺內香油錢遭竊，警獲報擴大調閱監視器發現，轄區31歲羅姓男子涉有重嫌，前往羅男住處查察時，羅嫌一見警方便逃往住家後方竹林躲避，最終仍體力不支落網，羅辯稱，偷竊前有事先向神明拜拜，全案依竊盜罪嫌函送偵辦。

監視器中，羅嫌獨自進入萬覺寺後先向神明拜拜，同時他伺機觀察有無廟方人員及參拜民眾出沒，趁四下無人之際，竊取放在功德箱子內的香油錢。由於，羅男為大社轄區內的治安顧慮人口，仁武分局警員一眼就認出他來，於3月13日派員前往羅男住處查察。