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高雄萬覺寺香油錢失竊 賊辯「借用」前有向神明請示

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄市大社區今年2月萬覺寺林姓廟公報案，聲稱寺內香油錢遭竊，警獲報擴大調閱監視器發現，轄區31歲羅姓男子涉有重嫌，前往羅男住處查察時，羅嫌一見警方便逃往住家後方竹林躲避，最終仍體力不支落網，羅辯稱，偷竊前有事先向神明拜拜，全案依竊盜罪嫌函送偵辦。

監視器中，羅嫌獨自進入萬覺寺後先向神明拜拜，同時他伺機觀察有無廟方人員及參拜民眾出沒，趁四下無人之際，竊取放在功德箱子內的香油錢。由於，羅男為大社轄區內的治安顧慮人口，仁武分局警員一眼就認出他來，於3月13日派員前往羅男住處查察。

警方到了羅男住家後，幾經尋找發現他人就躲在住家後方竹林裡，立即上前追緝，羅在竹林裡四處逃竄，最後體力不支而落網。對於香油錢一事，羅竟辯稱偷竊前有事先向神明拜拜，向神明請示「借用一下」，全案警詢後依竊盜罪嫌函送檢方偵辦。

羅姓男子辯稱偷取香油錢時，有先拜拜問過。記者古和純／翻攝
羅姓男子辯稱偷取香油錢時，有先拜拜問過。記者古和純／翻攝
羅姓男子躲在住家後竹林，遭警方逮捕。記者古和純／翻攝
羅姓男子躲在住家後竹林，遭警方逮捕。記者古和純／翻攝

監視器 偷竊 竊盜

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