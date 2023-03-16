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影／路過多看一眼互嗆惹殺機 男持刀刺少年自行投案

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重區黃姓少年，不滿昨天晚上遭張男辱罵。兩人今天凌晨，又在過圳街、重新路一段口一處停車場狹路相逢，黃姓少年欲追打張男，反被張男持摺疊刀朝他腹部猛刺一刀，所幸送醫後沒有生命危險，張男行兇後自行到警分局投案，目前正在製作筆錄，朝殺人未遂罪嫌偵辦。

經調查，張姓男子（19歲）與被害黃姓少年（17歲）互不相識。昨天（16日）晚上8時許，張男步行經過新北市三重區集成路口，看了黃姓少年及其兩友（另名黃姓少年、32歲鄭姓男子）一眼，被嗆了句「看三小」，引爆張男、黃少兩人口角，張男直接穢語嗆回後逕自離去。

孰料，今天凌晨，兩方4人又在又在過圳街、重新路一段口一處停車場狹路相逢，黃姓少年不甘先前遭張男穢嗆，衝前欲追打張男，張男見勢單力薄，轉身衝回車上，拿出一把折疊刀，朝著黃姓少年腹部猛刺一刀，所幸送醫後沒有生命危險。

張男行凶後，自行跑到分局偵查隊投案，目前正在製作筆錄，後續將朝殺人未遂罪嫌偵辦移送。

新北市三重區黃姓少年，被張男持摺疊刀刺傷，警方到場協助送醫。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區黃姓少年，被張男持摺疊刀刺傷，警方到場協助送醫。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區黃姓少年，被張男持摺疊刀刺傷，警方到場協助送醫。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區黃姓少年，被張男持摺疊刀刺傷，警方到場協助送醫。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區張姓男子，持這把摺疊刀刺傷黃姓少年，依殺人未遂罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區張姓男子，持這把摺疊刀刺傷黃姓少年，依殺人未遂罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝

殺人

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