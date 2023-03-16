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民雄麥當勞前死亡車禍 國一女騎單車與機車相撞不治亡
嘉義一名13歲國一劉姓女學生，15日晚間8點57分左右，於台1線民雄麥當勞剛買完餐點，騎腳踏車出來，不明原因，在麥當勞前方往大林方向路口，與一名20多歲男子騎機車發生猛烈撞擊，女學生現場傷勢嚴重，大量出血，送醫急救半小時宣告不治亡，詳細事故原因待警方釐清。
據現場目擊民眾轉述，該名女學生疑似從溪口獨自騎腳踏車到民雄買麥當勞，車禍發生時，一名竹南消防分隊及二名大林慈濟護理師剛好途經現場，見車禍女學生傷勢嚴重，立即實施搶救，待雙福消防隊救護人員到場接手。
嘉義縣消防局表示，晚間8點57分獲報台1線嘉義民雄鄉麥當勞附近發生車禍緊急救護，雙福消防分隊抵現場，回報為機車與腳踏車相撞，腳踏車女騎士嚴重出血，無生命徵象，緊急處置送大林慈濟醫院急救；另男機車騎士，擦挫傷，意識清楚，送嘉義基督教醫院治療。
大林慈濟醫院表示，13歲劉姓女生於9點18分送抵醫院，已呈到院前死亡，經醫護人員搶救，在9點50分宣告不治。
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