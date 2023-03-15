快訊

末日博士羅比尼：瑞士信貸大到不能倒 卻也可能大到不能救

併校前奏曲？ 馬偕護校、真理大學董事會擬合併

全英公開賽／挑戰第4冠開紅盤 戴資穎輕取韓將奪對戰7連勝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉縣鄉代會反對台糖港墘農場砍樹種電 勘查前夕突大火引議論

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣東石鄉台糖港墘農場77公頃造林地傳將砍伐種電，地方反對，憂心破壞生態及景觀，雖縣府說未接獲申請；台糖雲嘉區處也表示還未定案，但農場當地4村組成護樹自救會，在預定地掛布條反對，鄉代會明天召開臨時會邀台糖代表說明，會勘前傍晚突然發生大火，延燒2個多小時，無人員傷亡，火警原因消防局調查鑑識。

消防局說，下午4點多，東石下蔦松農場發生大火，火勢延燒造林地，出動4輛消防車、9名消防人員滅火，造林地火警，火勢延燒部分雜木及雜草，消防人員滅火，明天鄉代表會勘發生火警，引發議論。

「抗議港墘農場，砍樹木、種光電、造成滅庄、滅農、滅生態！」港墘農場護樹自救會會長、港墘村長嚴玄明質疑台糖要偷渡光電，他說，農場之前也曾傳出砍樹種光電，地方反對才作罷，如今又捲土重來，他們堅決反對，全鄉26村村長聯誼會都反對，如果台糖一意孤行砍樹種電，他們將在農地出入要道，搭帳蓬長期抗爭。

鄉長林俊雄說，港墘農場砍樹種光電，地方一片反對聲浪，他站在民意這邊反對，港墘農場位處進出港口宮聖母大道路旁，砍樹種光電板，破壞景觀生態，鄉代會明天上午加開臨時會，邀台糖代表說明，他表示，至今台糖未辦說明會，也未派人到公所說明。

在地臉書社群「東石之美」版主余仁傑痛批說，左手種一棵樹苗，高喊綠化環保減碳救地球！右手卻要砍77公頃20幾年生長的林地，種電毀林，破壞生態，遺禍萬代子孫！

反對東石鄉台糖港墘農場砍樹種電，鄉代會勘查前夕發生火警，消防人員會同台糖人員滅火。圖／余仁傑提供
反對東石鄉台糖港墘農場砍樹種電，鄉代會勘查前夕發生火警，消防人員會同台糖人員滅火。圖／余仁傑提供
反對東石鄉台糖港墘農場砍樹種電，鄉代會勘查前夕發生火警，消防人員會同台糖人員滅火。圖／余仁傑提供
反對東石鄉台糖港墘農場砍樹種電，鄉代會勘查前夕發生火警，消防人員會同台糖人員滅火。圖／余仁傑提供
反對東石鄉台糖港墘農場砍樹種電，鄉代會勘查前夕發生火警，消防人員會同台糖人員滅火。圖／余仁傑提供
反對東石鄉台糖港墘農場砍樹種電，鄉代會勘查前夕發生火警，消防人員會同台糖人員滅火。圖／余仁傑提供
反對東石鄉台糖港墘農場砍樹種電，鄉代會勘查前夕發生火警，消防人員會同台糖人員滅火。圖／余仁傑提供
反對東石鄉台糖港墘農場砍樹種電，鄉代會勘查前夕發生火警，消防人員會同台糖人員滅火。圖／余仁傑提供

東石 種電

延伸閱讀

台鐵花蓮站商店街火警 波及下方停放新自強號

花蓮車站冷氣室外機火警 普悠瑪列車險遭波及

墓地火警恐創新高！環署籲掃墓勿燒草 引發火災罰3000

嘉市鬧區火警延燒4戶 逾30年「來來果汁店」付之一炬

相關新聞

台中少年無照騎車 遭搶快左轉轎車撞上送醫不治

台中市一名少年今晚騎機車行經北屯區東光路、天祥街時，遭呂姓男子疑搶快左轉撞上，施經送醫急救後，仍傷重不治，二人都無酒精反...

學弟撿錢受困二樓遮光罩 台中一國中生為救他墜落骨折

台中市大里區一所國中三年級林姓學生，下午5時許見另名徐姓學生在往地下車道上方的遮光罩上爬不上來，見義勇為下到遮光罩上想幫...

記錯出港時間 七海水手郵輪印度女船員被「丟包」基隆

七海水手郵輪停泊基隆港後，印度籍女性船員BIKU到基隆市區遊玩，因為記錯昨晚開船時間被「丟包」。1名男子得知她出狀況，騎...

澎湖西嶼垃圾掩埋場大火 消防人員漏夜搶救

澎湖西嶼鄉竹灣村垃圾衛生掩埋場，今天晚間發生大火，現場火勢不斷延燒、白色煙霧瀰漫，消防人員漏夜搶救中

嘉縣鄉代會反對台糖港墘農場砍樹種電 勘查前夕突大火引議論

嘉義縣東石鄉台糖港墘農場77公頃造林地傳將砍伐種電，地方反對，憂心破壞生態及景觀，雖縣府說未接獲申請；台糖雲嘉區處也表示...

長榮文苑嘉義酒店前道路轎車陷火海車禍 警揭調查真相

嘉義縣長榮文苑嘉義酒站前道路，下午3點零2分，有目擊者發現有輛轎車疑似與客運碰撞，轎車失控撞上路中分隔島，冒出熊熊大火，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦