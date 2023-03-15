嘉縣鄉代會反對台糖港墘農場砍樹種電 勘查前夕突大火引議論

嘉義縣東石鄉台糖港墘農場77公頃造林地傳將砍伐種電，地方反對，憂心破壞生態及景觀，雖縣府說未接獲申請；台糖雲嘉區處也表示還未定案，但農場當地4村組成護樹自救會，在預定地掛布條反對，鄉代會明天召開臨時會邀台糖代表說明，會勘前傍晚突然發生大火，延燒2個多小時，無人員傷亡，火警原因消防局調查鑑識。

消防局說，下午4點多，東石下蔦松農場發生大火，火勢延燒造林地，出動4輛消防車、9名消防人員滅火，造林地火警，火勢延燒部分雜木及雜草，消防人員滅火，明天鄉代表會勘發生火警，引發議論。

「抗議港墘農場，砍樹木、種光電、造成滅庄、滅農、滅生態！」港墘農場護樹自救會會長、港墘村長嚴玄明質疑台糖要偷渡光電，他說，農場之前也曾傳出砍樹種光電，地方反對才作罷，如今又捲土重來，他們堅決反對，全鄉26村村長聯誼會都反對，如果台糖一意孤行砍樹種電，他們將在農地出入要道，搭帳蓬長期抗爭。

鄉長林俊雄說，港墘農場砍樹種光電，地方一片反對聲浪，他站在民意這邊反對，港墘農場位處進出港口宮聖母大道路旁，砍樹種光電板，破壞景觀生態，鄉代會明天上午加開臨時會，邀台糖代表說明，他表示，至今台糖未辦說明會，也未派人到公所說明。