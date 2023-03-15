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長榮文苑嘉義酒店前道路轎車陷火海車禍 警揭調查真相

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣長榮文苑嘉義酒站前道路，下午3點零2分，有目擊者發現有輛轎車疑似與客運碰撞，轎車失控撞上路中分隔島，冒出熊熊大火，車子陷入火海中，駕駛及時逃出，經水上警分局調查釐清，真相是蔡姓男子駕駛白色轎車，遭後方蕭姓男子駕駛黑色轎車撞上，白車180度迴轉卡在安全島起火。

警方調查，50多歲蕭姓男子駕駛黑色轎車，從後方追撞30多歲蔡姓男子駕駛的白色轎車，造成白車旋轉方向盤，180度迴轉卡在安全島上，起火原因調查中，追撞肇事原因疑駕駛精神不濟，警方呼籲駕駛人行車應保持安全距離，養足精神再上路，不要疲勞駕駛，避免追撞交通事故發生。

車禍發生，路過的客運司機見轎車陷入火海，馬上拿滅火器衝下車，協助滅火，蔡姓駕駛被撞及時跳車逃生，消防局獲報派消防人員到場搶救滅火，所幸無人受困傷亡。

蔡姓男子駕駛白色轎車，遭後方蕭姓男子駕駛黑色轎車撞上，白車180度迴轉卡在安全島起火。圖／讀者提供
蔡姓男子駕駛白色轎車，遭後方蕭姓男子駕駛黑色轎車撞上，白車180度迴轉卡在安全島起火。圖／讀者提供
蔡姓男子駕駛白色轎車，遭後方蕭姓男子駕駛黑色轎車撞上，白車180度迴轉卡在安全島起火。圖／讀者提供
蔡姓男子駕駛白色轎車，遭後方蕭姓男子駕駛黑色轎車撞上，白車180度迴轉卡在安全島起火。圖／讀者提供
蔡姓男子駕駛白色轎車，遭後方蕭姓男子駕駛黑色轎車撞上，白車180度迴轉卡在安全島起火。圖／讀者提供
蔡姓男子駕駛白色轎車，遭後方蕭姓男子駕駛黑色轎車撞上，白車180度迴轉卡在安全島起火。圖／讀者提供

嘉義 車禍 火燒車 警察

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長榮文苑嘉義酒店前道路 轎車疑擦撞客運後陷入火海

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