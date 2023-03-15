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影／5個男人合計309歲 為了48歲陪酒小姐衝突動粗

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

55歲蔡姓男子日前在新北市三重區某卡拉OK店，酒醉對著陪侍小姐狂飆髒話，鄰桌酒客以為他欺負女人，仗義出言制止被嗆，5個合計309歲的男人因此吵了起來甚至大打出手，不歡而散。最後根本就是誤會一場，動手互毆的3人互告傷害。

警方12日晚間9時許接獲報案，三重區三和路三段某卡拉OK店內有人打架、1人流血受傷。員警趕抵時，看見蔡男躺在地上不動，以為傷勢嚴重嚇了一跳，而且他是獨自到店消費的陌生新客，沒人認識。

員警和救護人員合力將癱軟的蔡男抬上擔架，送醫檢查發現僅僅頭皮擦挫傷，只是酒醉加上打架受傷又很累，索性放癱躺著休息懶得起身，醉到睡著。清醒才到派出所接受調查。

警方1個小時之後通知對方66歲周姓男子到案，但是他聲稱與另3名一起喝酒的男子也不熟，僅知綽號。員警查明身分陸續通知，62歲潘男、62歲施男、64歲林男直至昨天中午才到派出所說明。

原來當天晚上蔡男已經喝醉，對著陪侍的48歲詹女狂飆髒話，互相推擠嬉鬧，鄰桌4名酒客誤以為他欺負女人、辱罵且作勢揮拳打人，因而上前勸阻，引起蔡男不爽，對4人咆哮爆粗口狠嗆。

施男、潘男便衝上前去，與蔡男互毆大打出手，各有受傷，周男、林男連忙勸架制止，之後4人便結帳離去，留下蔡男累癱躺在地上睡著。後來動手打架的3人互告傷害，警方依法受理，函送地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蔡男和鄰桌酒客大打出手，之後因為酒醉加上打架受傷太累，癱軟躺地不起。員警協助救護人員將他抬上擔架送醫。記者林昭彰／翻攝
蔡男和鄰桌酒客大打出手，之後因為酒醉加上打架受傷太累，癱軟躺地不起。員警協助救護人員將他抬上擔架送醫。記者林昭彰／翻攝

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