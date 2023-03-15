聽新聞
test
0:00 / 0:00
小車禍撞出通緝犯 員警開導「檢察官交代的要做好」
高雄市前金區七賢二路與自強一路口13日深夜發生車禍，警方獲報後到場疏導交通，抄錄雙方駕駛資料時，意外發現轎車35歲陳姓駕駛車禍前5天才被高雄地檢署通緝，警詢後依規定將他解送至地檢署歸案。
警方調查，陳男當時駕駛銀色BMW轎車，從自強一路準備右轉七賢二路時，與右側的機車發生擦撞，造成騎士倒地，所幸沒有受傷。
新興分局警方13日深夜11時40分許接獲車禍通報，派出前金分駐所由所長麥漢章率員警趕到現場，抄錄雙方駕駛資料時，警方發現陳男眼神閃爍，果然將資料輸入警用小電腦，隨即曝光他的通緝身分。
警方查出，陳男因犯妨害自由案件，車禍前5天才被高雄地檢署通緝，員警追問時，他還喊冤稱有申請易服勞役，但執行到一半為了照顧孩子，改繳納罰金，是罰金沒繳納完才被通緝，他也沒收到出庭訊息，不是刻意躲藏。
在場的員警聽聞陳男解釋後，對陳曉以大義「檢察官交代的事情都要做，不是只做一半而已」，提醒陳男仍要完成所受刑罰，全案警詢後，將陳男解送至高雄地檢署。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言