快訊

SVB餘震不斷瑞信又亂…股市殺聲再起 道瓊期指跌逾500點

普發現金6000元採「5領取管道」 財政部明公布登記時間

消費者4月買得到！進口雞蛋將首度進入零售市場 價格曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小車禍撞出通緝犯 員警開導「檢察官交代的要做好」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市前金區七賢二路與自強一路口13日深夜發生車禍，警方獲報後到場疏導交通，抄錄雙方駕駛資料時，意外發現轎車35歲陳姓駕駛車禍前5天才被高雄地檢署通緝，警詢後依規定將他解送至地檢署歸案。

警方調查，陳男當時駕駛銀色BMW轎車，從自強一路準備右轉七賢二路時，與右側的機車發生擦撞，造成騎士倒地，所幸沒有受傷。

新興分局警方13日深夜11時40分許接獲車禍通報，派出前金分駐所由所長麥漢章率員警趕到現場，抄錄雙方駕駛資料時，警方發現陳男眼神閃爍，果然將資料輸入警用小電腦，隨即曝光他的通緝身分。

警方查出，陳男因犯妨害自由案件，車禍前5天才被高雄地檢署通緝，員警追問時，他還喊冤稱有申請易服勞役，但執行到一半為了照顧孩子，改繳納罰金，是罰金沒繳納完才被通緝，他也沒收到出庭訊息，不是刻意躲藏。

在場的員警聽聞陳男解釋後，對陳曉以大義「檢察官交代的事情都要做，不是只做一半而已」，提醒陳男仍要完成所受刑罰，全案警詢後，將陳男解送至高雄地檢署。

陳姓男子開車擦撞到機車騎士，警方意外查出他被通緝，依法解送至地檢署歸案。圖／警方提供
陳姓男子開車擦撞到機車騎士，警方意外查出他被通緝，依法解送至地檢署歸案。圖／警方提供
陳姓男子開車擦撞到機車騎士，警方意外查出他被通緝，依法解送至地檢署歸案。圖／警方提供
陳姓男子開車擦撞到機車騎士，警方意外查出他被通緝，依法解送至地檢署歸案。圖／警方提供

通緝 車禍 高雄市

延伸閱讀

深夜潛入南市建築工地竊機具 鴛鴦盜遭逮男友是通緝犯

長榮文苑嘉義酒店前道路 轎車疑擦撞客運後陷入火海

高雄轎車闖紅燈釀2傷 機車女騎士被撞噴飛

北市警威力掃黑4天查獲51通緝犯 黑幫又2團取消宴會

相關新聞

學弟撿錢受困二樓遮光罩 台中一國中生為救他墜落骨折

台中市大里區一所國中三年級林姓學生，下午5時許見另名徐姓學生在往地下車道上方的遮光罩上爬不上來，見義勇為下到遮光罩上想幫...

記錯出港時間 七海水手郵輪印度女船員被「丟包」基隆

七海水手郵輪停泊基隆港後，印度籍女性船員BIKU到基隆市區遊玩，因為記錯昨晚開船時間被「丟包」。1名男子得知她出狀況，騎...

長榮文苑嘉義酒店前道路轎車陷火海車禍 警揭調查真相

嘉義縣長榮文苑嘉義酒站前道路，下午3點零2分，有目擊者發現有輛轎車疑似與客運碰撞，轎車失控撞上路中分隔島，冒出熊熊大火，...

影／5個男人合計309歲 為了48歲陪酒小姐衝突動粗

55歲蔡姓男子日前在新北市三重區某卡拉OK店，酒醉對著陪侍小姐狂飆髒話，鄰桌酒客以為他欺負女人，仗義出言制止被嗆，5個合...

台中西屯大樓升降梯突墜落 住戶掉至地下一樓送醫

台中市西屯區福星路大樓今天下午傳出機械升降梯墜落意外，當時一名住戶要騎重機車出門，使用電梯時，電梯突然墜落，從一樓地面墜...

男子滯欠7個月停車費逾6萬 台南分署查扣愛車立即繳清

42歲邵姓男子7個月來在收費停車格內停放轎車，經催繳仍未繳費，總計218筆，累計6萬5400元，連同未依限期定期檢驗挨罰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦