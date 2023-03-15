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單親女去年臉書發文尋母 感謝新北警主動採集DNA尋親

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

單親家庭呂姓女子去年平安夜在臉書發文尋母，新北市警局鑑識中心警務正蘇愷安看後主動連繫並採集DNA進行比對，今年2月中成功比對出在台中市發現的無名屍正是其母親，呂女感謝新北警方主動幫忙尋親，找回失蹤數月的母親能獲得安置。

新北市警局鑑識中心警務正蘇愷安去年平安夜在臉書看到在台北市金融業上班呂姓女子發文協尋失蹤3個多月的母親王姓女子，蘇員主動連繫呂女並採集DNA建檔。

據了解，呂女去年9月5日連繫不上獨自一人住在台南市的母親，隨即向北市警方通報失蹤協尋，但始終沒有任何消息，直到去年12月中突然接到台中市澄清醫院平等院區電話，指稱其母親放於該處已3個多月的隨身物品及證件請她前往領回，才知母親在失蹤隔天疑因身體不適，被送到醫院急診室，卻不願接受進一步診治，將隨身行李留置於醫院後便逕自離去。

蘇愷安將呂女DNA資料建檔後，與全國失蹤人口報案資料中有地緣關係的台中、台南及台北市的無名屍資料先進行比對，終於在今年2月中，比對出去年9月6日在台中公園發現的女浮屍，因死者當時身上沒有身分證件且無法確認身分，以無名屍暫放在台中市立殯儀館冰存，也正是呂女的57歲母親王姓女子。

「謝謝你幫我找到媽媽。」與王女相依為命的唯一女兒呂姓女子再三致謝，感謝新北警方主動協助，終於找回離家數月的媽媽下落，也使離鄉背井無名屍能順利回家，彌補心中最大的遺憾。

新北市警局呼籲，失蹤人口若經一段時間仍未尋獲者，家屬可直接到警局申請DNA採樣比對，藉由科技找回自己的家人，同時能為無名屍點亮一條回家的路。

單親家庭呂姓女子去年平安夜在臉書發文尋母，新北市局鑑識中心看後主動連繫並採集DNA進行比對，今年2月中成功比對出在台中市發現的無名屍正是其母親，感謝新北警主動幫忙尋親找回失蹤的母親獲得安置。圖／警方提供
單親家庭呂姓女子去年平安夜在臉書發文尋母，新北市局鑑識中心看後主動連繫並採集DNA進行比對，今年2月中成功比對出在台中市發現的無名屍正是其母親，感謝新北警主動幫忙尋親找回失蹤的母親獲得安置。圖／警方提供
單親家庭呂姓女子（右）去年平安夜在臉書發文尋母，新北市局鑑識中心警務正蘇愷安（左）看後主動連繫並採集DNA進行比對，今年2月中成功比對出在台中市發現的無名屍正是其母親，感謝新北警主動幫忙尋親找回失蹤的母親獲得安置。圖／警方提供
單親家庭呂姓女子（右）去年平安夜在臉書發文尋母，新北市局鑑識中心警務正蘇愷安（左）看後主動連繫並採集DNA進行比對，今年2月中成功比對出在台中市發現的無名屍正是其母親，感謝新北警主動幫忙尋親找回失蹤的母親獲得安置。圖／警方提供

失蹤 DNA

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