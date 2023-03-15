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男子滯欠7個月停車費逾6萬 台南分署查扣愛車立即繳清

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

42歲邵姓男子7個月來在收費停車格內停放轎車，經催繳仍未繳費，總計218筆，累計6萬5400元，連同未依限期定期檢驗挨罰1200元，合計滯欠6萬6600元，行政執行署台南分署上午獲報，該車停在安平區慶平路上，經會同交通局查封，邵男得知愛車遭查封，立即繳清，領回愛車。

台南分署表示，今年2月18日收案後，經清查邵男名下有一部2020年份的車輛，委請台南市府交通局協助，通報該車是否停放在路邊收費停車格。

台南分署今天上午10時許接獲通報，該車輛停放在安平區慶平路上，執行人員立即會同交通局人員到達現場，立即查封該車，並請拖吊車將轎車拖回台南分署保管。

邵男得知愛車遭查封，頓失代步工具，行動不便，只好前往台南分署將滯欠6萬6600元繳清，這才領回愛車。

台南分署今天上午接獲通報，邵男轎車停放在安平區慶平路上，會同交通局人員查封，並請拖吊車將車子拖回保管，立即繳清滯欠款項，才領回愛車。圖／讀者提供
台南分署今天上午接獲通報，邵男轎車停放在安平區慶平路上，會同交通局人員查封，並請拖吊車將車子拖回保管，立即繳清滯欠款項，才領回愛車。圖／讀者提供

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