男寄宿老闆家長期受言語攻擊 推闆娘至3公尺深水溝不治
桃園中壢中正路三段一棟透天1樓，昨晚8時許發生一起命案，57歲的李姓男子寄宿於66歲的陳姓屋主家中長達13年，不過卻和陳男妻、42歲的廖姓女子發生口角，雙方扭打後，廖女遭推入家外3公尺排水溝，經送醫後仍宣告不治。李男坦承犯案，警詢後依殺人罪移送地檢署偵辦。
李男與陳姓夫婦皆從事工程相關工作，相識20多年之久，不過23年前李男裝潢生意失敗，未婚的李男生活一直過的不是太好，13年前身為師傅的陳男便收留李男到家中，並讓在家中協助做一些裝潢及清潔等工作，不過在這期間廖女對李男一直都有意見嫌隙，長期言語攻擊，認為李男「沒路用」。
昨晚8時許，雙方積怨已久又再次大吵並相互扭打，過程中170公分左右中等身材李男忍無可忍掐住約160公分的廖女，再從家中打到家外，並將廖女推至家後3公尺深的排水溝內。
事發後廖女養子發現其墜落排水溝內，養子向警方報案並與李男一同至醫院，廖女經送醫後仍宣告不治，檢察官今下午相驗發現身上無明顯外傷但有多處擦挫傷，法醫排定明天解剖；李男警詢後依殺人殺人罪移送至桃園地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言