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男寄宿老闆家長期受言語攻擊 推闆娘至3公尺深水溝不治

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園中壢中正路三段一棟透天1樓，昨晚8時許發生一起命案，57歲的李姓男子寄宿於66歲的陳姓屋主家中長達13年，不過卻和陳男妻、42歲的廖姓女子發生口角，雙方扭打後，廖女遭推入家外3公尺排水溝，經送醫後仍宣告不治。李男坦承犯案，警詢後依殺人罪移送地檢署偵辦。

李男與陳姓夫婦皆從事工程相關工作，相識20多年之久，不過23年前李男裝潢生意失敗，未婚的李男生活一直過的不是太好，13年前身為師傅的陳男便收留李男到家中，並讓在家中協助做一些裝潢及清潔等工作，不過在這期間廖女對李男一直都有意見嫌隙，長期言語攻擊，認為李男「沒路用」。

昨晚8時許，雙方積怨已久又再次大吵並相互扭打，過程中170公分左右中等身材李男忍無可忍掐住約160公分的廖女，再從家中打到家外，並將廖女推至家後3公尺深的排水溝內。

事發後廖女養子發現其墜落排水溝內，養子向警方報案並與李男一同至醫院，廖女經送醫後仍宣告不治，檢察官今下午相驗發現身上無明顯外傷但有多處擦挫傷，法醫排定明天解剖；李男警詢後依殺人殺人罪移送至桃園地檢署偵辦。

中壢男長期受言語攻擊，昨晚與老闆娘扭打並將其推入3公尺排水溝內送醫不治。記者翁唯真／翻攝
中壢男長期受言語攻擊，昨晚與老闆娘扭打並將其推入3公尺排水溝內送醫不治。記者翁唯真／翻攝

排水溝 殺人 桃園

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