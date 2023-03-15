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影／高雄大寮追撞事故 2車車頭全爛1小貨車被撞翻

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄大寮區河堤路、農場路今天上午發生3車追撞事故，現場2輛車車頭毀損，扭曲變形，另有一輛小貨車被撞翻在路旁；所幸3名駕駛只受輕傷，其中1人送醫，無生命危險，也無酒駕情事，詳細事故原因，仍待警方釐清。

林園警分局今天上午8時15分，接獲民眾報案稱，大寮區河堤路、農場路口發生車禍事故。

經查27歲朱姓男子駕駛白色轎車，從河堤路南往北方向行駛，抵農場路口時，追撞前方等待左轉由53歲王姓女子駕駛黑色轎車，因當下撞擊力道過大，造成王女車輛偏移，撞擊67歲陳姓男子駕駛的貨車。

現場朱男及王女各自車輛的車頭全毀，陳男的車被撞到側翻在路旁；所幸，這起事故3人都只受輕傷，只有朱送醫治療，意識清楚，無生命危險，肇事駕駛都沒酒駕情事，詳細事故原因，仍待釐清。

高雄大寮區河堤路、農場路今天上午發生3車追撞事故，現場2輛車車頭毀損，扭曲變形，另有一輛小貨車被撞翻在路旁。記者陳弘逸／翻攝
高雄大寮區河堤路、農場路今天上午發生3車追撞事故，現場2輛車車頭毀損，扭曲變形，另有一輛小貨車被撞翻在路旁。記者陳弘逸／翻攝
高雄大寮區河堤路、農場路今天上午發生3車追撞事故，現場2輛車車頭毀損，扭曲變形，另有一輛小貨車被撞翻在路旁。記者陳弘逸／翻攝
高雄大寮區河堤路、農場路今天上午發生3車追撞事故，現場2輛車車頭毀損，扭曲變形，另有一輛小貨車被撞翻在路旁。記者陳弘逸／翻攝
高雄大寮區河堤路、農場路今天上午發生3車追撞事故，現場2輛車車頭毀損，扭曲變形，另有一輛小貨車被撞翻在路旁。記者陳弘逸／翻攝
高雄大寮區河堤路、農場路今天上午發生3車追撞事故，現場2輛車車頭毀損，扭曲變形，另有一輛小貨車被撞翻在路旁。記者陳弘逸／翻攝

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