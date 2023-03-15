聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／高雄大寮追撞事故 2車車頭全爛1小貨車被撞翻
高雄大寮區河堤路、農場路今天上午發生3車追撞事故，現場2輛車車頭毀損，扭曲變形，另有一輛小貨車被撞翻在路旁；所幸3名駕駛只受輕傷，其中1人送醫，無生命危險，也無酒駕情事，詳細事故原因，仍待警方釐清。
林園警分局今天上午8時15分，接獲民眾報案稱，大寮區河堤路、農場路口發生車禍事故。
經查27歲朱姓男子駕駛白色轎車，從河堤路南往北方向行駛，抵農場路口時，追撞前方等待左轉由53歲王姓女子駕駛黑色轎車，因當下撞擊力道過大，造成王女車輛偏移，撞擊67歲陳姓男子駕駛的貨車。
現場朱男及王女各自車輛的車頭全毀，陳男的車被撞到側翻在路旁；所幸，這起事故3人都只受輕傷，只有朱送醫治療，意識清楚，無生命危險，肇事駕駛都沒酒駕情事，詳細事故原因，仍待釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言