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深夜潛入南市建築工地竊機具 鴛鴦盜遭逮男友是通緝犯

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市新化區一處建築工地，本月凌晨遭人潛入竊得電動砂輪機機具，工地主任發現報警，警方調閱路口監視器掌握1對情侶涉嫌重大，昨晚循線逮捕2人，其中男子還是竊盜通緝犯，警詢後解送歸案，持續擴大偵辦中。

這起工地竊案發生在本月7日約凌晨2時10分，警方調查，犯下竊盜遭南檢通緝中的51歲翟男涉嫌與同齡陳姓女友發現新化區中正路該建築工地入夜無人看管起歹念。

本月7日凌晨2時10分許，分別開貨車及騎機車潛入，由陳女把風，兩人共竊得市價4萬餘元電動砂輪機等4件機具，再由翟開車載運贓物藏匿家中伺機銷贓。當天上午工地主任發現遭竊緊急向新化警分局報案。

轄區新化派出所受理後，過濾周邊路口監視器影像鎖定兩人，昨晚9點多在兩人住處逮捕，警方另查出翟嫌為南檢通緝犯，今天先解送南檢發監執行，後續持續偵辦。

新化警分局長王智民說，全案偵破除員警抽絲剝繭，工地主任協助與報案加速偵辦進度，提醒民眾如有異常情況應及時報警，呼籲建築工地應加強門禁控管，建材要置於室內並上鎖防護。

鴛鴦盜深夜潛入台南新化建築工地竊機具，警方昨晚循線逮人起出贓物。記者謝進盛／翻攝
鴛鴦盜深夜潛入台南新化建築工地竊機具，警方昨晚循線逮人起出贓物。記者謝進盛／翻攝

通緝 建築 監視器

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