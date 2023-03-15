新北「六藝花店」角頭母喪出殯 警方強勢監控查獲通緝、帶刀13人

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股地區綽號「黑松」郭姓角頭的母親今天出殯，估計超過千人參加，警方動員160人搭配空拍機、警犬全程監控，進入會場每人均須出示證件受檢，整個儀式約中午結束，共查獲通緝、無故帶刀、未成年共13人，全部帶回蘆洲警分局。

時值警方擴大掃黑期間，新北市警局嚴密控管這場活動，預先約制各方人馬不得串聯、不以幫派名義參加，嚴防黑道藉機造勢或滋事，今天會場周邊除了交通管制，並實施區域封鎖，每個人都要出示證件才能進場公祭。

整個告別式大約在中午完成，警方共計查獲1名桃園地檢署發布的詐欺通緝犯、6人無故攜帶折疊刀、6人未成年，全部用警備大巴士載回蘆洲警分局接受調查，警詢後通緝犯移送地檢署、帶刀者依違反社會秩序維護法裁罰、未成年人開立勸導單通知家長。

警犬協助檢查進場參加告別式的人。圖／警方提供
警犬協助檢查進場參加告別式的人。圖／警方提供
警方查獲６人無故攜帶刀械參加告別式，依違反社會秩序維護法裁罰。圖／警方提供
警方查獲６人無故攜帶刀械參加告別式，依違反社會秩序維護法裁罰。圖／警方提供
五股地區綽號「黑松」郭姓角頭的母親今天出殯，警方估計超過千人參加公祭。記者林昭彰／攝影
五股地區綽號「黑松」郭姓角頭的母親今天出殯，警方估計超過千人參加公祭。記者林昭彰／攝影
新北警方動員160人搭配空拍機、警犬嚴密監控，進入會場每人均須出示證件受檢。圖／警方提供
新北警方動員160人搭配空拍機、警犬嚴密監控，進入會場每人均須出示證件受檢。圖／警方提供
新北警方動員160人搭配空拍機、警犬嚴密監控，進入會場每人均須出示證件受檢。圖／警方提供
新北警方動員160人搭配空拍機、警犬嚴密監控，進入會場每人均須出示證件受檢。圖／警方提供
新北警方搭配空拍機、警犬全程監控，共查獲通緝、無故帶刀、未成年共13人，全部帶回蘆洲警分局接受調查。記者林昭彰／攝影
新北警方搭配空拍機、警犬全程監控，共查獲通緝、無故帶刀、未成年共13人，全部帶回蘆洲警分局接受調查。記者林昭彰／攝影

未成年 通緝

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