新北「六藝花店」角頭母喪出殯 警方強勢監控查獲通緝、帶刀13人

新北市五股地區綽號「黑松」郭姓角頭的母親今天出殯，估計超過千人參加，警方動員160人搭配空拍機、警犬全程監控，進入會場每人均須出示證件受檢，整個儀式約中午結束，共查獲通緝、無故帶刀、未成年共13人，全部帶回蘆洲警分局。

時值警方擴大掃黑期間，新北市警局嚴密控管這場活動，預先約制各方人馬不得串聯、不以幫派名義參加，嚴防黑道藉機造勢或滋事，今天會場周邊除了交通管制，並實施區域封鎖，每個人都要出示證件才能進場公祭。