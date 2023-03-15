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記錯出港時間 七海水手郵輪印度女船員被「丟包」基隆

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

七海水手郵輪停泊基隆港後，印度籍女性船員BIKU到基隆市區遊玩，因為記錯昨晚開船時間被「丟包」。1名男子得知她出狀況，騎機車載她到市警局求助。警員聯絡船務代理人，得知郵輪今天停靠高雄港，開車送她到高雄上船，免得流落異鄉。

基隆市警局今天表示，外事科警員張雯琦昨晚7點20分接到保安隊通知，市警局大門口有外國人需要協助。張雯琦詢問過後，得知BIKU是七海水手號郵輪船員，因為錯過上船時間，被留在基隆，不知如何是好。

據了解，七海水手號郵輪昨天上午6點多停靠基隆港，晚上7點左右出港，但BIKU記成晚上9點。昨晚7點多她在市中心聽到郵輪鳴笛，察覺不對勁，快步衝到東岸旅運大樓，因為未依規定提前完成報到手續，無法登船。

BIKU對張雯琦訴說遭遇時，因為內心仍很慌張，不停哭泣。張雯琦打電話聯絡內政部移民署基隆港國境事務隊基隆港隊部，請對方幫忙聯繫郵輪船務代理人，再和同仁周伯宗陪她到港西郵局與船務代理人會合。

船務代理人向警方表示，郵輪要出港了仍未看到BIKU人影，大家都在找尋她。雖然她最後沒上郵輪，但確定人平安，大家都鬆了一口氣。

七海水手號郵輪今天停靠高雄港，船務代理人協助BIKU向移民署辦理臨時入國許可，昨晚在旅館過夜，今天再開車載她南下高雄，與郵輪工作人員會合。

七海水手郵輪印度籍女性船員BIKU記錯開船時間，無法上船。警員聯絡船務代理人，今天開車送她到高雄上船。記者邱瑞杰／翻攝
七海水手郵輪印度籍女性船員BIKU記錯開船時間，無法上船。警員聯絡船務代理人，今天開車送她到高雄上船。記者邱瑞杰／翻攝

基隆港 郵輪 移民署

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