香港來的賓士只賣半價？ 桃園男貪便宜20萬差點飛了

桃園市江姓男子想換車，有朋友向他誇口可從香港購買外匯車，價值300萬的賓士休旅車只需半價即可入手，讓他深信不疑，差點匯出20萬訂金，經警方、行員證實是子虛烏有並不斷苦勸，才助他保住血汗錢。

桃園警分局景福派出所昨下午3時許接獲轄內銀行通報，稱民眾疑似遭詐騙欲匯款，請員警到場協助勸導。

員警林伯峰及洪嘉銘到場了解，江姓男子（47歲）向員警表示，自己日前在朋友聚餐場合認識「小李」，陸續和他見過3次面，最近因車子老舊拋錨，想要換車，小李得知後與自己聯繫，並表示可以代為向香港車商以半價購入外匯車。

「小李」對江男誇口，原價300萬元左右的賓士休旅車，只需要170萬左右就可以買到，而且「看在朋友交情，再砍20萬」，只要150萬就可入手、CP值真的很高。

江男聽了很心動，雖然不了解外匯車，仍禁不住對方鼓吹決定購買，昨準備先匯出訂金20萬。

員警及行員根據江男提供資料，發現網路上根本查詢不到對方指稱的車商，再加上極少有向香港購買外匯車的訊息，便勸江若輕信不明訊息匯出款項，恐將血本無歸，並以俚語「肖貪攢雞籠」（貪小便宜會得不償失）勸告，才終於讓江男放棄匯款。