花蓮車站冷氣室外機火警 普悠瑪列車險遭波及

花蓮車站今天驚傳火警，一間在洄瀾廣場的輕食咖啡餐廳冷氣室外機突然起火，好在火勢順利撲滅，但燃燒後的餘燼掉落在停放的普悠瑪列車上，初步查看沒有損壞，也不影響列車調度，詳細起火原因尚待消防局火調科釐清。

今天下午花蓮車站一間魚骨頭餐廳突然有大量濃煙，車站緊急報案通知消防隊，剛好空勤總隊海巡女隊員要前往搭車經過，第一時間幫忙救火，差點沒搭上車，為人十分熱心，現場無人傷亡。

花蓮車站站長楊舜安表示，今天下午1時6分左右，大家發現魚骨頭餐廳有大量的煙冒出來，就立即通報消防隊，消防隊很快在1時12分抵達，火勢在1時18分順利掌控。起火位置初步研判應該是冷氣室外機放置的位置，不清楚裡面是不是有放雜物，才會起火燃燒，尚待消防隊火災鑑定之後才能得知起火原因。